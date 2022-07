Gobierno: Santa Cruz debe dialogar con el Consejo Nacional de Autonomías para modificar calendario censal





18/07/2022 - 15:24:15

ABI.– La administración del presidente Luis Arce “sugirió” este lunes al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, dialogar con sus pares de los ocho gobiernos departamentales y alcaldes de ciudades capitales para modificar la fecha del Censo de Población y Vivienda, prevista para el primer semestre de 2024. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero sugirió a Camacho discutir el calendario censal con los gobernadores y alcaldes que conforman el Consejo Nacional de Autonomías. “El diálogo está abierto, pero no es con nosotros con quien tiene que discutir el tema (…) y ellos no son nuestros empleados”, remarcó. Aclaro, sin embargo, que si es un pedio de todo el Consejo “nos sentamos y dialogamos”. El pasado 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías determinó en La Paz, en una reunión con el Ejecutivo a la que no asistió el gobernador Camacho, la reprogramación del Censo para mayo o junio de 2024. La decisión, luego, fue ratificada por un decreto supremo. “Hay un decreto que estipula el Censo, entonces no puede haber burla a gobernaciones y alcaldes”, dijo Torrico, autoridad con amplia experiencia parlamentaria, en alusión a las amenazas de un sector afín a Fernando Camacho de paralizar las actividades productivas en el departamento de Santa Cruz si se mantiene el 2024 como fecha censal. “No pasa por un capricho cambiar” la fecha de la jornada estadística, “es un tema de gobernaciones y alcaldías, no del gobierno central”, insistió.