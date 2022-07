WhatsApp tiene una nueva función para controlar los chats al mismo tiempo





18/07/2022 - 14:47:16

Infobae.- Hace tiempo que es posible utilizar una herramienta que permite que los mensajes enviados a través del chat de WhatsApp se destruyan automáticamente después de un cierto período de tiempo. Lo cierto es que esta opción es muy útil (sobre todo para los usuarios más profesionales de las apps de mensajería). Pues en esta herramienta se está trabajando en una nueva posibilidad, y que seguramente le va interesar a todos los usuarios de la aplicación de mensajería de Meta. Es uno de esos avances que no recibe especial atención, pero que en última instancia es crucial para la aplicación porque cumple un objetivo fundamental: que sea lo más simple posible de usar y todos aprovechen las posibilidades que incluye WhatsApp para aprovecharlo al máximo. Y es que, actualmente se si desea configurar mensajes de WhatsApp que se autodestruyen, hay que hacerlo conversación por conversación. Esto está comenzando a cambiar, ya que la aplicación permitiría configurar el borrado automático de mensajes en varios chats (o grupos) a la vez.



La nueva función que presenta WhatsApp para mensajes temporales Suena simple y trivial, pero no lo es. Al día de hoy, para lograrlo, tal y como se mencionó anteriormente, hay que hacerlo chat por chat para realizar la modificación correspondiente. Sin embargo, de esta manera se podrá ahorrar mucho tiempo y así evitar olvidos que pueden convertirse en problemas. De esta forma, con solo hacer clic en un nuevo apartado de la configuración, se podrá hacerlo en un gran número de chats (más de 100). Y el proceso es muy sencillo, pues con solo utilizar las múltiples opciones que ya existen en WhatsApp se consigue el objetivo. Por ejemplo, cuando hayan pasado cinco días, el mensaje enviado se borrará de todas las conversaciones con contactos individuales o grupales. Y, por tanto, se está hablando de una opción muy útil. Además, el lugar para seleccionar para hacer una selección general es en la sección Duración predeterminada que existe en Mensajes que se borran (concretamente hay un enlace que el usuario tiene que pulsar). Esto se encuentra en Privacidad en Cuenta al acceder a la configuración de la aplicación de mensajería. Por lo tanto, todo es lo más intuitivo posible. Aún se encuentra en la fase de prueba Como es habitual, esta nueva funcionalidad se encuentra actualmente disponible en la versión beta de WhatsApp, concretamente en el sistema operativo Android. El lanzamiento ya está en marcha para todos los usuarios de esta app y se espera que en los próximos días esté desarrollada para iOS. Una vez que se verifique que todo funciona bien, se moverá a la aplicación final para que todos los usuarios la descarguen de las tiendas de aplicaciones oficiales. Es decir, se sigue manteniendo el modus operandi de la empresa propiedad de Meta. Qué hacer para recuperar una cuenta de WhatsApp Si una cuenta fue suspendida temporalmente, solamente hay que desinstalar la aplicación no oficial que se estaba empleando y descargar la oficial. Luego de que pase el tiempo de castigo, ya se podrá volver a utilizar WhatsApp. En todos los casos, es recomendable guardar el historial de chats antes de descargar la versión oficial. Si la suspensión haya sido permanente, existe un último recurso que podría ayudar a cualquier usuario a recuperar esa cuenta suspendida. En su blog oficial, WhatsApp tiene esta sección donde los usuarios pueden reportar problemas o baneos injustos. Solamente hay que contar el caso y luego de una investigación, responderán indicando los pasos a seguir.