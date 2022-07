Casi la mitad del territorio de la Unión Europea en riesgo de sequía





18/07/2022 - 10:35:01

DW.- Cerca del 46% del territorio de laUE está expuesto a niveles de sequía considerados de riesgo, lo que significa un déficit importante de humedad del suelo, indicó el Centro Común de Investigación (JRC) en su informe de julio. Un 11% está en nivel de alerta, con la vegetación y los cultivos debilitados por la falta de agua, agregó el informe de ese servicio de la Unión Europea. Varios países de Europa occidental, entre ellos Francia y España, continuaron la lucha contra devastadores incendios forestales, desencadenados por una ola de calor que podría batir récords de temperatura en los próximos días.



Relación entre olas de calor y emisiones contaminantes Según los científicos, existe una relación directa entre las olas de calor y el cambio climático, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia. Este 18 de julio en España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, del sur al norte. En Galicia (noroeste) los fuegos arrasaron unas 4.500 hectáreas durante la semana, según las autoridades. Y en la provincia de Málaga, en Andalucía (sur), los bomberos lograron estabilizar un incendio en la sierra de Mijas, que destruyó unas 2.000 hectáreas, dijeron las autoridades locales. Las llamas obligaron a evacuar a algo más de 3.000 personas, pero 2.000 pudieron regresar a sus hogares. "No hemos dejado de trabajar en toda la noche", dijo la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, a la televisión pública refiriéndose al trabajo de los bomberos.



Llamas y muertos en España La agencia meteorológica había previsto temperaturas "significativamente elevadas" en la mayor parte del territorio. Fue la localidad de Don Benito, cerca de Badajoz (oeste), la que registró la temperatura más alta del país, con 43,4º C. El domingo en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, un hombre de 50 años murió por un golpe de calor cuando daba un paseo. Un día antes, un operario de limpieza de 60 años había fallecido en la capital por la misma razón, según las autoridades locales. Portugal, Grecia, Francia y Países Bajos En el vecino Portugal el último balance de las autoridades portuguesas. Las llamas arrasaron entre 12.000 y 15.000 hectáreas, según los cálculos. En Grecia, otro país donde se declararon incendios en los últimos días, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva siete pueblos en una zona de la prefectura de Rétino, en Creta. No obstante, el incendio declarado el viernes en esa isla está bajo control, indicó Protección Civil. En Francia, la situación es crítica. En el suroeste del país, los bomberos siguen luchando contra dos incendios que ya arrasaron cerca de 11.000 hectáreas desde el martes en la región de Burdeos, una superficie equivalente a la de París, explicó a la AFP el ingeniero Guillaume Rozier. Según la agencia meteorológica Météo-France, las temperaturas podrían alcanzar los 40 ºC en esa zona. El domingo, 51 departamentos estaban bajo vigilancia naranja por las altas temperaturas y 15 bajo vigilancia roja, la más alta.



Emergencia nacional en Reino Unido Las temperaturas no bajan tampoco en el Reino Unido, donde las autoridades emitieron la primera emergencia nacional por calor extremo. Esta alerta "roja" implica un "riesgo para la vida", según la oficina meteorológica. En el sur de Inglaterra, las temperaturas podrían superar por primera vez los 40 ºC el lunes o martes. Y en los Países Bajos, los organizadores de una ruta de senderismo de cuatro días cancelaron el primer día del evento que debía comenzar el martes debido al calor extremo. El mercurio alcanzará los 38ºC en algunas zonas del país el martes.