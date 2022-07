Alemania pierde casi 4 millones de dosis de vacunas anticovid por caducidad





17/07/2022 - 20:50:16

DPA. - Unas 3,9 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus caducaron en Alemania entre diciembre de 2021 y finales de junio de 2022, según un informe del Ministerio germano de Salud al que hoy tuvo acceso DPA. Se trata de dosis de vacunas del fabricante Moderna que caducaron en "diferentes etapas de la cadena de suministro", señala la respuesta del Ministerio a una pregunta del diputado Stephan Pilsinger, del partido conservador Unión Social Cristiana (CSU). Sin embargo, el Gobierno solo dispone de los datos sobre la caducidad de las vacunas que los médicos y las farmacias comunicaron a los mayoristas farmacéuticos. El Gobierno alemán encargó unas 134,3 millones vacunas en el periodo mencionado y según la fuente no se donaron dosis. La alianza internacional para la vacunas Gavi había declarado que ante la falta de demanda no aceptaba más donaciones por el momento. El político conservador dijo a la red editorial Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) que especialmente en tiempos de presupuestos ajustados e inflación, el Estado no debería tirar por la ventana el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Pilsinger agregó que el ministro de Salud, el socialdemócrata Karl Lauterbach, está sentado sobre una "creciente montaña de vacunas que corren el riesgo de caducar".