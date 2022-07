Salud prevé incremento de casos COVID-19 porque se descuidó las medidas de bioseguridad





17/07/2022 - 20:31:02

La aglomeración de personas ligado al total descuido de las medidas de bioseguridad en la verbena por el aniversario de La Paz, podría desencadenar un incremento inusitado de casos COVID-19, afirmó este domingo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas. "Hemos visto en la verbena paceña una aglomeración muy grande y que ahora puede reflejarse inmediatamente con las variantes que circulan en Bolivia y la región que tienen poco tiempo de incubación, alta transmisibilidad esto se puede generar en esta semana con una fuerte escalada en La Paz", advirtió la autoridad. Terrazas dijo que el aflojar todas las medidas de bioseguridad y la irresponsabilidad de los ciudadanos hace que en esta quinta ola se incrementen los casos, por lo que pidió a la población no bajar la guardia en estos momentos de escalada. Aseveró que en otros departamentos, si bien se ha mostrado una importante crecida de casos como por ejemplo Santa Cruz, no existe demanda de unidades de terapia intensiva y la tasa de letalidad en esta quinta ola se mantiene en 0.1%. "Pese a las variantes las medidas no cambian el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, distanciamiento y la vacunación, con eso la variante que sea sin importar cual, su efecto es notoriamente disminuido gracias a la vacuna", puntualizó. Reiteró que la vigilancia epidemiológica y genómica es constante para proteger la salud de la población boliviana.