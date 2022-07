Oposición: Fallo del Ciadi devela el falso discurso de nacionalización del Gobierno





17/07/2022 - 20:25:23

Página Siete.- Legisladores de oposición sostienen que el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que ordena a Bolivia pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), devela el falso discurso de nacionalización del Gobierno y el gasto discrecional de los recursos públicos. “Juicios que no ha podido defender pagando la plata de los bolivianos para decir que somos dignos y hemos nacionalizado lo que es nuestro, pero detrás de esto está la discrecionalidad de gastar los bienes públicos”, expresó el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez. Según la oposición, “hay un falso relato de nacionalización, que el gobierno viene perdiendo más de 700 millones de dólares, perjudicando al Estado”. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga informó que solicitará un informe al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique porqué Bolivia debe pagar 105 millones de dólares al banco español. “Nosotros vamos a realizar la petición de informe correspondiente al procurador para que nos explique todo lo que ha ocurrido, de qué manera ha realizado la defensa internacional”, dijo Astorga. Pero además pidió que, ante la falta de eficiencia en la defensa del Estado, Chávez dé “un paso al costado” de su cargo. “Me parece que el procurador debe dar un paso al costado, el mismo Gobierno debía colocar a una persona más eficiente que, sin duda esté planificando los juicios internacionales en este puesto”, manifestó el parlamentario. Por su lado, el vocero presidencial Jorge Richter manifestó que el Gobierno asumirá defensa en otras instancias internacionales. “El Estado nacional va a establecer las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en las instancias internacionales y seguramente la semana que viene vamos a tener un criterio más amplio”, dijo Richter. Asimismo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo aseguró que el Gobierno asumió la defensa con responsabilidad y que la oposición no tiene moral para cuestionar. “El Gobierno ha asumido con total responsabilidad en este proceso de laudo a nivel internacional, lastimosamente esta instancia no tomó en cuenta las pruebas pertinentes e idóneas que ha presentado nuestro Gobierno, esto no implica que Bolivia perdió, tenemos otras instancias nos permite la norma, en ese contexto Bolivia seguirá defendiendo. La posición no tiene moral para cuestionar”, dijo Angulo.