Bolivia pierde más de $us 700 millones en al menos 12 arbitrajes por las nacionalizaciones





17/07/2022 - 12:50:10

Los Tiempos.- El Estado boliviano experimentó hasta ahora al menos 12 derrotas en arbitrajes internacionales que enfrentó por las llamadas "nacionalizaciones" y otras controversias planteadas por compañías internacionales. La suma de esas indemnizaciones, hasta ahora, llegan a 714 millones de dólares. El dato surge después de que se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares por los perjuicios ocasionados al banco español BBVA, propietario de la AFP Previsión, por las demoras ocasionadas en la llamada "nacionalización" del sistema de pensiones. El costo de las indemnizaciones en $us Red Eléctrica Internacional S.A.U. 65.268.000

Pan American Energy LLC 357.023.360

Inversiones Econergy Bolivia S.A. (GDF Suez S.A.) 18.425.000

Carlson DividendFacility S.A. 240.000

TheBolivianGeneratingGroup LLC 10.245.627

Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía SAU 34.175.648

Paz Holdings Ltd 19.505.531

Jindal Steel Bolivia (No se conoce el monto)

RurelecPLc 36.023.114

South American Silver Limited (SAS) 25.588.525

Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. 42.676.730

Banco Bilbao Vizcaya S.A. 105.000.000 Los primeros 11 datos corresponden a un informe escrito que fue entregado el año pasado por la Procuraduría General del Estado a solicitud del diputado Marcelo Pedrazas de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC). Te puede interesar: Las 11 resoluciones del arbitraje que Bolivia perdió ante la AFP Previsión y por el cual debe pagar $us 105 millones Entonces, el legislador denunció un "daño económico" al Estado por estas pérdidas; sin embargo, el Procurador Wilfredo Chávez explicó que no se pueden hablar de pérdidas porque Bolivia pagó "montos razonables" y no los montos demandados por las empresas demandantes.