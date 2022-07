Pegasus: Ningún celular en el mundo está libre de riesgo del sofware espía





16/07/2022 - 09:24:15

DW.- La herramienta de vigilancia Pegasus, de la empresa israelí NSO, es un éxito mundial de ventas porque permite espiar en directo teléfonos inteligentes y ordenadores. Un equipo de investigación internacional informó por primera vez de la dimensión del espionaje mundialel 18 de julio de 2021. Se dice que entre los clientes se encuentran organismos gubernamentales de Alemania que quieren utilizar el software de espionaje para localizar a presuntos terroristas y otros delincuentes. Sobre si la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) o el Servicio Federal de Inteligencia (BND), responsable del exterior, utilizan Pegasus como un llamado"troyano estatal", no hay ni una confirmación oficial ni un desmentido, incluso un año después de las revelaciones. El gobierno federal también se ha negado a proporcionar información específica a Martina Renner (del partido La Izquierda), miembro del Bundestag, y a su grupo parlamentario durante un año. La razón que se aduce a menudo es que la información "afecta en gran medida al bienestar del Estado en un grado especialmente elevado".



Conducta del gobierno federal "poco democrática" Renner expresa su indignación en entrevista con DW: "Todavía no hay transparencia y me preocupa que se siga utilizando el software". Entre otras cosas, Pegasus puede utilizarse para controlar la cámara de un portátil o encender el micrófono de un teléfono móvil, describe la parlamentaria sobre las características importantes del software espía. El partido de La Izquierda está convencido de que este instrumento es utilizado por las autoridades de seguridad alemanas. La ONG Reporteros sin Fronteras también cree que Pegasus ha sido adquirido por Alemania. Helene Hahn, experta en libertad de Internet, considera en DW que el comportamiento del actual gobierno federal es "poco democrático". El Parlamento no puede cumplir su función de control si el Ministerio Federal del Interior no quiere facilitar información sobre "si la policía y los servicios secretos utilizan Pegasus y otros programas informáticos de vigilancia, y en qué medida", afirma.



Pegasus y el asesinato de Jamal Khashoggi Según Reporteros sin Fronteras, la falta de transparencia socava la credibilidad de Alemania. Las revelaciones han demostrado "que estos programas de vigilancia violan de forma fehaciente los derechos humanos y hacen que los afectados corran un peligro mortal en todo el mundo". El ejemplo más extremo es el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018. Muchos indicios apuntan a que Pegasus se utilizó para espiar el entorno de la víctima al planear el crimen. Helene Hahn también menciona el supuesto uso del software de espionaje en países de la Unión Europea (UE). Se acusa a Hungría y Polonia de utilizar esta herramienta de vigilancia para espiar a periodistas y miembros de la oposición.



Laboratorio de seguridad digital para periodistas en peligro El escándalo de Pegasus también ha llegado hace tiempo a los juzgados. "Ahora se conocen cientos de casos de vigilancia", afirma Helene Hahn, de Reporteros sin Fronteras. La organización de derechos humanos apoya a los afectados desde octubre de 2021 en los tribunales de París y ante los tribunales administrativos de Alemania. Pero los afectados siguen esperando una decisión. Justo a tiempo para el aniversario de las revelaciones de Pegasus, Reporteros sin Fronteras lanza su Laboratorio de Seguridad Digital, que ayuda a prevenir mejor los peligros de la vigilancia en línea. Destinatarios: periodistas que temen que su teléfono u ordenador esté siendo espiado digitalmente, infectado con un virus o que una de sus cuentas haya sido hackeada.