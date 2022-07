¿De qué trata el caso Prestín, del que dos investigados han fallecido?





16/07/2022 - 08:10:43

El Deber.- El caso denominado 'Prestín', por los préstamos que supuestamente se hacían con dinero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, ya tiene a dos de sus investigados muertos: Sergio Perovic y su exyerno Juan José Dorado Gonzáles. Esto ha alarmado a las autoridades policiales y de la Fiscalía que aún tratan de establecer el por qué de los decesos. A inicios de febrero, la unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Departamental abrió este caso investigando primeramente a Perovic, el extinto esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa, por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Este proceso fue abierto luego de que un testigo protegido de la investigación por los 800 ítems fantasmas declaró que se usaban fondos de esos ítems de la Alcaldía cruceña para prestar dinero a funcionarios municipales al 10% de interés. El testigo dijo que Perovic fue quién organizó esta supuesta red de préstamos. También involucró a Antonio Parada (prófugo), el principal acusado de los ítems fantasmas y a Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, este último ya está preso en Palmasola. En diciembre de 2021, Perovic se presentó a declarar como testigo en el caso ítems fantasmas. Antes de ser citado a declarar en calidad de investigado, el entonces esposo de Sosa decidió viajar a la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, para visitar a su madre que se encontraba enferma. El acusado no retornó a Bolivia y fue hallado sin vida el 24 de mayo en la casa de sus familiares. “Se ha confirmado (su muerte) a través de un reporte policial. Se me ha enviado el certificado de defunción emitido por un funcionario público y lamentablemente, lo que podemos confirmar, es que ha sido (la causa del fallecimiento) a raíz de una profunda depresión”, dijo el abogado de Sosa, Jerjes Justiniano, en ese entonces. La desaparición de José Dorado El exyerno de Sosa y Perovic, Juan José Dorado, también estaba siendo investigado por la Fiscalía por el denominado caso 'Prestín' y ya había sido citado para que declare en calidad de testigo, según indicó Erwin Tapia, director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. "Dorado fue citado a declarar porque fue aludido por Charly en su declaración, pero resulta que está desaparecido. Nos parece raro que, cada vez que sale una investigación o una citación para alguien, esta persona, o se va del país o aparece muerta", observó el funcionario. Charly, el alias del exfuncionario Wálter Rueda, era uno de los hombres de confianza de la exalcaldesa Angélica Sosa y Sergio Perovic. Este reveló el nombre de Dorado, a quien mencionó como un funcionario que trabajaba en el área de Planificación y era el que hacía movimientos grandes en el tiempo previo a las elecciones municipales. "El señor Dorado me iba a ayudar con un trámite con el que iba a ser aprobado un terreno. Este señor era el que hacía estos trámites de alto calibre", reza la declaración de Charly, que fue citada por el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía. Dorado fue encontrado muerto el miércoles, en la ruta Salazar, a 340 kilómetros de Puerto Pinasco, del departamento de Presidente Hayes, en Paraguay. Sus restos estaban envueltos con bolsas negras, que tenía pegado un papel en el cual estaba escrito: “Eme'e Boli José Dorado”. Los restos del exyerno de Sosa estaban envueltos en un bolsas negras Este viernes el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que el cuerpo hallado en el Chaco paraguayo pertenece a Juan José Dorado Gonzáles, exyerno de Angélica sosa, que estaba desaparecido desde el 7 de julio. “La Fiscalía de Paraguay ha hecho conocer el examen forense que da cuenta que (el cadáver hallado) se trata, evidentemente, de esta persona (Dorado) que fue declarada desaparecida de nuestro territorio”, dijo Lanchipa la tarde del viernes a los medios. La autopsia fue realizada la tarde de del jueves 14 de julio en una morgue judicial de Asunción de Paraguay. Los primeros exámenes forenses de Paraguay daban cuenta que existía un “99 % de probabilidad” de que los restos hallados en el departamento de Presidente Hayes pertenezcan a Juan José Dorado Gonzáles, exyerno de Angélica Sosa. “El cuerpo tiene tatuajes, el del hombro derecho coincide plenamente con la fotografía de la víctima. La odontóloga, en un examen preliminar, dijo que coincide con la dentadura de esta persona, porque la foto que nos enviaron se veía sonriente y se verificó la semejanza por la posición de dientes”, comentó el médico forense paraguayo, Sirilo Chirife. Según las investigaciones de la Felcc, el 7 de este mes, alrededor de las 09:17 decoló del aeropuerto El Trompillo la avioneta Cessna 206, matrícula CP-3172, pilotada por Ernesto Cortez Tomás y su acompañante Juan José Dorado Gonzáles. Esta aeronave habría aterrizado, según el director de Navegación Aérea y Aeropuertos (Naabol) de Santa Cruz, Joaquín Hurtado, en una propiedad denominada Cupesí, ubicada en la provincia Chiquitos. Al siguiente día, es decir el 8 de julio, la aeronave regresó al hangar 101 de El Trompillo, la cual este viernes fue allanada por la fiscal Margot Vargas y agentes de la Felcc. En la requisa se secuestró computadoras y computadoras, pero no se halló la avioneta.