Andrónico: La designación del Defensor y Contralor es competencia de la Asamblea





16/07/2022 - 08:00:50

Luego de que el Gobierno advirtiera con nombrar al Defensor y Contralor mediante decreto si no hay consenso en el Legislativo, el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, enfatizó que la designación de estas autoridades es “competencia de la Asamblea”, publica Correo del Sur. La Asamblea ingresará este lunes a su receso de medio año y retomará sus labores el 1 de agosto, cuando deberá resolver, primero, la elección del Defensor del Pueblo y, después, del Contralor General del Estado, indicó Rodríguez. “Primero tiene que definirse el tema del Defensor del Pueblo, con seguridad a la vuelta de la Asamblea Legislativa; es competencia de la Asamblea. Con seguridad, después el Contralor; esperemos que no se vaya a prolongar, requiere reuniones permanentes entre los jefes de bancadas”, agregó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) en una entrevista con radio Soberanía. Sus declaraciones también se registran después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtiera desde Sucre que el Gobierno puede nombrar estas autoridades por decreto, si es que no existe consenso en la ALP. La elección del Defensor del Pueblo tuvo seis intentos fallidos debido a la falta de consenso en la ALP para llegar a los dos tercios, requisito para cumplir con la nominación.