Vice llama a no confiar en los q´aras: Ellos no cambian





16/07/2022 - 07:55:17

Página Siete.- Durante el aniversario XIX del municipio de Taraco en La Paz, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, llamó ayer no confiar en los q’aras, que su juicio son personas sin valores, porque además ellos “no cambian”. Insistió también en que el país necesita líderes “que no engañen al pueblo y que respeten lo que las bases deciden”. “Q’araja q’arakipuniwa”, sostuvo en aymara Choquehuanca que traducido al español significa: “El q’ara, q’ara nomás es. No cambia” y de fondo se escuchó en medio de aplausos: “¡Ukamau!” o “Así siempre es”. El Vicepresidente estuvo ayer en Taraco, a orillas del lago Titicaca, y volvió a hablar de la reconstitución del Kollasuyo. Añadió que cuando él era niño, su abuelo le recomendaba que “no confíe y no hable mucho con los q’aras”. “Uka q’aranakaja janiw ancha parlatati”, sostuvo. Luego explicó qué significa para él el término q’ara. “Cuando estamos hablando de los q’aras no estamos hablando de los blancos o de los jank’us. No somos racistas. Nosotros tenemos buen corazón. Q’ara es aquella persona que no produce, q’ara es aquella persona que no tiene valores, q’ara es aquella persona que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene sentimientos y nuestra lucha es contra ellos”, precisó. Después afirmó que es hora de que los pueblos originarios puedan gobernarse. “Nosotros mismos debemos manejarnos con nuestra forma de pensar, con nuestro amuyu, porque amuyu es igual a ideología, amuyu es pensamiento propio”. En su discurso, habló incluso de aquellos que a su juicio fomentan la división y pidió no creerles. “Los cuento k’ipis (que llevan chismes) existen y dicen: ‘Esto han dicho y esto te están diciendo’. Nos quieren dividir, pero los jóvenes ya hablaron, ya se dieron cuenta. No somos de la cultura de la división, somos de la cultura de la hermandad”. Choquehuanca fue acusado en las últimas semanas por el ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar dividir ese partido desde las Escuelas de Líderes que él impulsa. Obedecer a las bases El Vicepresidente se refirió a que los líderes deben obedecer siempre al mandato de las bases. “Necesitamos líderes que no engañen a su pueblo, que respeten lo que las bases deciden”, enfatizó. En septiembre de 2020, Choquehuanca señaló que “insistir en la reelección a pesar de que hubo un referendo ha sido un error”, refiriéndose a que el soberano dijo No a Evo Morales en el referendo del 21 de febrero de 2016, pero pese a ello insistió en ser reelecto.