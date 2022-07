¡Dios mío, hay una iguana en el baño!





15/07/2022 - 16:52:31

La ida al baño de una mujer le provocó un tremendo susto después de destapar su inodoro y encontrar un invitado no deseado, pues se topó con una iguana mexicana de cola espinosa dentro del retrete. Michelle Reynolds le dijo al medio local WSVN que ella había estado preparándose un bocadillo nocturno, cuando decidió ir al baño, pero se encontró con una “cosa” chapoteando dentro del inodoro. “Anoche bajé a las 10:30 para comer algo, como hago normalmente, puse palomitas de maíz en el microondas, salté al baño, abrí la puerta me giré rápidamente porque vi una cosa allí. Cerré la puerta rápidamente”, expresó. Al ver que la iguana no podía salir del inodoro, Michelle decidió contratar a alguien para que la sacara, por lo que llamó a Harold Rondon, del centro de control de plagas Iguana Lifestyles . De acuerdo con Harold Rondon, esta no era la primera vez en la semana que lo llamaban por un hecho similar, puesto que removió uno de estos invitados no deseados el pasado domingo, 10 de julio de 2022, en el condado de Hollywood. “Ocupó la mayor parte de la taza del inodoro. Simplemente me congelé. Subí las escaleras y dije: ¡Oh, Dios mío, hay una iguana en el baño!”, afirmó Michelle. Rondon tomó unas pinzas y pudo sacar la iguana mexicana de cola espinosa de la casa y llevarla a un lugar seguro. Según el controlador de plagas, esta especie no es nativa de la región, pero se han vuelto muy común en el sur de Florida y puede llegar a medir casi un metro de largo. Aunque no son peligrosas, estas iguanas sí podrían infectar de salmonella a las personas.