Demi Lovato sufre accidente y tiene una herida en la frente





15/07/2022 - 16:25:08

Quién.- Demi Lovato no la ha pasado nada bien en días recientes, pues la noche del miércoles, la estrella del pop usó su cuenta de TikTok para informar a sus seguidores que habría sufrido un accidente con un cristal, el cual le provocó una herida profunda en la frente y parte de la ceja. En el clip, se ve a Lovato, de 29 años, sujetando su cabeza con la mano y mirando a la cámara mientras suena de fondo el popular audio de la plataforma, 'They Are Gonna Know'. "¿Adivinen quién se golpeó la cabeza con un cristal y tiene que recibir puntos antes de Kimmel mañana?", escribió Lovato en el post junto al hashtag "#substance”, que parece revelar que interpretará su próximo single Substance -el cual se estrena el viernes-, en el programa de entrevistas de Kimmel. #fuck ♬ THEY ARE GONNA KNOW - Heliqs @ddlovato Guess who hit their head on a crystal and has to get stitches before Kimmel tomorrow??? 🙋🏻🙋🏻 #substance El mes pasado, la cantante -cuyo octavo álbum de estudio, HOLY FVCK, saldrá a la venta el mes que viene- dio a sus seguidores de Instagram una probadita de su nuevo tema, antes de su lanzamiento. Substance sigue al lanzamiento de Skin of My Teeth, el primer sencillo de su nuevo disco. Ambos temas se alejan de la típica estética pop de Lovato y presentan un sonido punk-rock, que recuerdan sus primeros trabajos. "El proceso de hacer este álbum ha sido el más satisfactorio hasta ahora y estoy agradecida con mis fans y colaboradores por estar en este viaje conmigo", dijo Lovato a principios de este mes cuando anunció el álbum. "Nunca he estado más segura de mí misma y de mi música y este disco lo dice por sí mismo", explicó la artista sobre el próximo álbum de 16 pistas, su primer trabajo de larga duración desde Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, de 2021.