Alejandro Sanz es el confidente y consejero de Shakira en su separación de Piqué





15/07/2022 - 16:14:14

Quién.- El pasado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron los rumores de su separación a través de un comunicado. Desde entonces trascendió que la cantante tenía la intención de dejar Barcelona junto a sus hijos, para alejarse del aoso de la prensa. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que el futbolista no autoriza que aleje de su lado a Sasha y Milan. Con la asesoría de un bufete de abogados de alto nivel, ambos están luchando por obtener la custodia de sus hijos, aunque en esta guerra parece ser que existe un nuevo participante. De acuerdo con el medio LOOK, Alejandro Sanz pudiera estar aconsejando a la cantante y sería una pieza clave para ganar la batalla legal, ya que le recomendó emplear a su abogada Pilar Mañé para llevar a cabo todos los trámites en el posible juicio. Según se sabe, es una de las mejores litigantes de España. También aseguró que, con el propósito de recuperar su estabilidad emocional y buscar la felicidad, le recomendó que viaje a Miami, Florida lejos de Piqué y de su familia. La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz nació a principios de los 2000, pero se fortaleció luego de que ambos unieron sus voces para interpretar el tema La tortura en 2005 y dos años después, de nueva cuenta, trabajaron en conjunto para crear Te lo agradezco, pero no. Gerard Piqué rechazaría oferta millonaria de Shakira Según medios internacionales, Shakira y Gerard Piqué se reunieron hace unos días para llegar a un acuerdo respecto a la custodia de Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, pero él rechazó la supuesta oferta millonaria que ella le ofreció para ver a sus hijos sin restricciones y hasta poder deslindarse de su manutención. Asimismo, se ha mencionado que la colombiana tiene pruebas contundentes de las infidelidades del jugador del F.C. Barcelona y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si es que no se ponen de acuerdo.