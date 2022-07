Evo anuncia que en las próximas elecciones el MAS eliminará la figura de invitados





15/07/2022 - 15:21:20

Página Siete.- El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció que en las elecciones de 2025 su partido eliminará la figura de “invitados” para que sean candidatos sólo los militantes. “Esto no es chiste, en las próximas elecciones si un hermano o una hermana no está legalmente inscrito al Tribunal Supremo Electoral no va a ser candidato, tanto en el campo como en las ciudades, ya no hay los llamados invitados, invitados ya no van a haber”, manifestó el exmandatario, durante el acto de inauguración de inscripción de militantes en Oruro, organizado el miércoles 13 de julio. Incluso señaló que los militantes deben tener sus aportes económicos al día, de acuerdo con los estatutos, de lo contrario no accederán a candidaturas, reportó ANF. Durante su mandato de casi por 14 años, Morales recurrió a candidatos “invitados”, que eran personalidades que no necesariamente eran militantes del MAS. Las organizaciones sociales afines al MAS cuestionaron en reiteradas ocasiones la presencia de los “invitados” que Morales defendía, ya sea por su trayectoria o por sus características populares, de esta manera integraron las listas gente que no tenía militancia partidaria. A falta de tres años para las próximas elecciones generales, el jefe del partido gobernante afirmó que eso se acabó. Sostuvo que ya no será suficiente ser militante para acceder a una lista de candidatos, pero también otro de los puntos a tomar en cuenta serán sus aportes. “Quiero alertarles, si está inscrita (como militante) pero no había aportado nada, ya no será candidato o candidata. Evidentemente la gente humilde no va poder aportar, pero cuando uno tiene compromiso con la patria, con un movimiento político y este es el movimiento más grande de Bolivia, ¿cómo no van a poder hacer esfuerzos? Los mineros están bien económicamente (risas)”, afirmó Morales. En ese contexto reveló que a la fecha en las cuentas del MAS hay un depósito de más de cinco millones de bolivianos y que el partido tiene 1.070.000 militantes legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Si sólo cumpliríamos mensualmente con aportar un boliviano, cada mes tuviéramos un millón de bolivianos, sin tomar en cuenta el 2% o 3% que deben aportar las autoridades”, detalló. Anticipó que estos controles serán más minuciosos con el registro biométrico, con el cual el control será automatizado. Agregó que en el anterior registro, el MAS presentó más de dos millones de militantes y que por la depuración que tiene el ente electoral, quedaron 1.070.000 partidarios.