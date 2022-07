Gobierno nombrará Defensor y Contralor por decreto si no hay consenso en la Asamblea





15/07/2022 - 15:16:37

Correo del Sur.- Si no existe consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno de Luis Arce designará por decreto a las autoridades de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado, advirtió este viernes en Sucre el ministro de Justicia, Iván Lima. Tras asistir al acto por el 195 aniversario del Tribunal Supremo de Justicia, Lima habló con los periodistas de Sucre y, al referirse a las elecciones judiciales del próximo año, abordó la polémica por la designación del Defensor y el Contralor, tomando en cuenta las dificultades de la Asamblea para lograr los dos tercios. Calificó ambos casos como “situaciones críticas”, remarcando que la Sala Constitucional cuarta de La Paz exhortó el jueves a la Asamblea Legislativa a elegirá al Defensor del Pueblo, tras resolver una Acción de Cumplimiento presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Lo que debe quedar claro en una democracia es que, cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado, eso es lo que señala la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional; por lo tanto, el Contralor, el Defensor del Pueblo y, el próximo año, las 26 autoridades de la justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro Órgano del Estado que tome medidas de emergencia”, indicó Lima. Afirmó que no está dando “ninguna noticia novedosa” porque se trata de decisiones “que ya se han dado en el país” y recordó que, durante sus mandatos presidenciales, Carlos Mesa y Evo Morales designaron magistrados mediante decretos. “Lo que no puede pasar en el país es que el Estado deje de funcionar porque exista un capricho de una clase política, que no toma responsablemente su atribución de ser oposición en el país”, agregó Lima, al exhortar a la Asamblea lograr un diálogo democrático y los dos tercios. La designación del Defensor del Pueblo se encuentra empantanada en la Asamblea ante la falta de consenso para llegar a los dos tercios; mientras que el proceso para conocer al nuevo Contralor avanza, pero tampoco está garantizado el consenso.