Caso Dorado: Gobierno no descarta vínculos con el narco y prepara allanamientos





15/07/2022 - 15:12:58

Página Siete.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este viernes que el hallazgo del cadáver que presuntamente es del desaparecido Juan José Dorado puede tener vínculos con el narcotráfico. Por ello, en las siguientes horas se harán allanamientos en varios inmuebles ubicados en Santa Cruz. “Hemos visto que hay similitudes y características con el señor Dorado y el cuerpo que ha sido hallado en el país vecino (Paraguay), hemos pedido que se tome al menos tres exámenes para corroborar la identidad del joven boliviano. No descartamos que tenga vínculos con el narcotráfico”, afirmó la autoridad ante la consulta si el caso tendría que ver con el narcotráfico. No obstante aclaró que es una investigación preliminar y que está a cargo de las autoridades de Paraguay, y en el caso de Bolivia, se aportará con toda la información que se obtenga. Ante la consulta del porqué no se tiene resultados del caso y sobre el paradero del piloto con quien viajó Dorado, Del Castillo afirmó que en el país se vive en un Estado democrático y de derecho, por lo tanto, se tiene que seguir una serie de pasos que demanda la justicia boliviana. “Hoy se están realizando los allanamientos correspondientes, que son emitidos por la Fiscalía, es un tema que lo tiene que resolver el Ministerio Público, que está a cargo del caso. Hemos pedido también información correspondiente, por eso conocemos que se harán allanamientos en diferentes lugares de Santa Cruz”, insistió. Agregó que de forma paralela se comunicaron con las autoridades de Paraguay, a las que le solicitaron los informes correspondientes, para ampliar las investigaciones que ameritan el caso. La forma en la que fue encontrado el cuerpo sin vida, es decir, envuelto con una bolsa negra y con un mensaje encima, tiene características similares a las utilizadas por el crimen organizado en Paraguay, afirmó este viernes el jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional de Paraguay, Hugo Grance. También indicó que hasta la fecha ningún familiar se aproximó a reclamar el cuerpo ni que se ha hecho o recibido algún trámite desde Bolivia.