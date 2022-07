Bolívar le dice adiós a un ícono paceño, el histórico Libertador





15/07/2022 - 08:33:53

Página Siete.- Con nostalgia, pero con ilusión, los bolivaristas se despidieron ayer del viejo e histórico estadio Libertador Simón Bolívar. En un acto simbólico, la dirigencia de la Academia mostró los avances de la demolición del ícono paceño en el que la Verde jugó eliminatorias y por donde pasaron leyendas del fútbol nacional e internacional. “Hasta pronto mi querido estadio de Tembladerani”, dijo un aficionado bolivarista, invitado al evento. El estadio comenzó a convertirse en escombros. Las habitaciones que acogían a los jugadores están caídas, ya no está el alambrado, las graderías de la curva norte comenzaron a desaparecer. 15 socios del club fueron protagonistas del histórico momento. “Gracias por todo y que viva Bolívar”, dijo uno de los hinchas luego de golpear con un combo a uno de los muros de la edificación que fue inaugurada en enero de 1976, con el clásico ante The Strongest (1-1). En ese estadio, Bolívar dio su primera vuelta olímpica en septiembre de 1976, al ganar la corona de la AFLP de forma invicta. La Academia jugó la Copa Libertadores de 1977. En ese escenario, la Selección nacional disputó la Eliminatoria al Mundial de Argentina 1978. En ese pasto también se entrenaron Carlos López, Carlos Borja, Tomás N’ Kono, Jorge Hirano, William Ferreira y tantas otras estrellas del extenso firmamento celeste. “Entraba por entre los fierros que había en la recta general, era emocionante ver un partido en Tembladerani. Grandes jugadores pasaron por acá, la Selección jugó en esta cancha, hubo Libertadores, ahí vimos a Jesús Reynaldo, era el goleador. Pero el cambio es bueno, Marcelo Claure está proyectando cosas grandes”, opinó don Ramiro. “Al ver esto, siento un poco de nostalgia, me dan ganas de llorar, pero a la vez siento alegría por el nuevo estadio que se va a construir. Sentí un poco de ánimos de ver que estoy contribuyendo al club”, dijo otro aficionado que ya sueña con el nuevo estadio de Bolívar.