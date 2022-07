4.150 casos este jueves: Consideran retorno a las clases virtuales si el Covid sigue en ascenso





De continuar en ascenso los contagios de Covid-19 en el país, no se descarta volver a las clases virtuales, informó este jueves el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, tras destacar que la medida será evaluada la siguiente semana. Los ministros de Educación, Edgar Pari y de Salud, Jeyson Auza, anunciaron este jueves en la mañana que el descanso pedagógico se amplía por una semana más ante el ascenso de contagios por COVID-19 en la quinta ola de la pandemia. Los estudiantes retornarán a clases el lunes 25 de julio, reporta la ABI. “En caso que siga en ascenso los contagios, la Resolución 001/2022 nos indica las tres modalidades de clases presencial, semipresencial y a distancia, y tal vez tomaríamos la modalidad a distancia para no seguir ampliando el descanso pedagógico”, sostuvo Puma. Aclaró que la decisión del cambio de modalidad debe ser asumida de manera zonificada, tras evaluar los reportes de salud. “Si hay un contagio en la unidad educativa, el director, la junta escolar, el representante de los estudiantes, el centro u hospital más cercano y los padres de familia determinarán el cambio de la modalidad, siempre y cuando haya contagios”, aclaró. El Viceministro recomendó a los padres de familia acudir a los centros de salud para vacunar a sus hijos contra el COVID-19. “Para que nosotros volvamos a clases presenciales, los estudiantes deben estar vacunados, para que no corran riesgo de contagiarse; es fundamental la vacuna y esta semana tienen que aprovechar para recibir la vacuna porque de los niños y adolescentes ya inmunizados tienen menos riesgo de enfermarse, sin vacuna el riesgo es mucho mayor”, dijo. 4.150 nuevos contagios en Bolivia el jueves El Ministerio de Salud y Deportes informó que este jueves que los casos positivos alcanzan a 4.150, siendo Cochabamba y Santa Cruz los departamentos con mayor número de contagios en la quinta ola. El Reporte Epidemiológico N° 851 de este jueves da cuenta que se realizaron 13.793 pruebas, de las que 4.150 dieron resultado positivo y 9.643 fueron descartadas. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz, 1.156; Cochabamba, 1.311; La Paz, 555; Chuquisaca, 471; Tarija, 314; Potosí, 101; Oruro, 86; Beni, 102; y Pando 54. El reporte establece que durante esta jornada se lamentó el fallecimiento de dos personas a causa del virus y la tasa de letalidad hasta el momento alcanza a 0,1%.