Senado aprueba el proyecto de Ley de Transparencia en el Servicio Público





14/07/2022 - 19:28:33

ABI. - El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el Proyecto de Ley N° 175/2021-2022 “de Transparencia en el Servicio Público” para administración del personal y el pago de planillas salariales en los gobiernos locales, universidades públicas y otras entidades; luego de la aprobación, fue derivado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, citado en un boletín de prensa, explicó que el proyecto de ley tiene el objetivo de transparentar, modernizar, desburocratizar la gestión de administración de personal, así como establecer lineamientos para el procesamiento, generación y pago de planillas con la implementación de una plataforma digital integrada al Sistema de Gestión Pública (Sigep). “¿Ustedes recuerdan el caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz?, obviamente había funcionarios que tenían la capacidad de usar las tarjetas de débito para cobrar los sueldos de muchos funcionarios que no asistían a trabajar. La idea de esta plataforma es tener un esquema de control a través del Sigep y del Sistema de Pagos del Tesoro (STP), que permitirá directamente pagar a la cuenta del beneficiario, abonando a una cuenta del Banco Público, porque así lo establece la Constitución Política del Estado”, declaró el ministro en su explicación al pleno del Senado. Esta norma será aplicada en todos los órganos del Estado Plurinacional, entidades que ejercen funciones de control, defensa de la sociedad, los gobiernos municipales y departamentales, universidades públicas, empresas públicas, entidades financieras bancarias y no bancarias; y entidades públicas de seguridad social. El pago con abono en cuenta a través de esta plataforma digital garantiza que los recursos públicos sean depositados a quienes efectivamente prestaron servicios y no se deposite a personas ajenas que pretendan beneficiarse ilícitamente con las planillas salariales. Beneficios de la plataforma digital “Transparencia en el Servicio Público” 1. Automatización y modernización: Las operaciones de alta, baja, permisos y otros serán procesadas en línea, generándose las planillas de manera automática. Los funcionarios contarán con servicios digitales y las entidades con mecanismos electrónicos para contratación de consultorías. 2. Agilidad en el pago: El pago de las remuneraciones se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario de manera ágil y evitando filas de cobro. 3. Ahorro de recursos: Las entidades públicas procesarán sus planillas salariales a través del Sigep, efectuando el pago mediante el Sistema de Pagos del Tesoro (SPT), mecanismo que no tendrá ningún costo para dichas entidades. 4. Transparencia: La plataforma permitirá transparentar los procedimientos de las entidades públicas y ofrecer a la sociedad civil una herramienta de acceso libre a la información.