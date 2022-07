Extraño pez de seis metros de largo que presagia catástrofes fue capturado en Chile





14/07/2022 - 18:08:52

DW.- Esta semana fue capturado un llamativo pez en las costas de Arica, Chile, un espécimen de seis metros de largo raramente visto en esas aguas. A través de redes sociales, se puede observar la longitud de este vertebrado que suele habitar a más de mil metros por debajo de la superficie. De acuerdo con el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el animal se denomina pez remo y pertenece al género Regalecus, una clases de peses óseos de gran tamaño. Un investigador del IFOP, Gonzalo Muñóz, explicó que no posee escamas, sino una piel viscosa de tonalidad plateada con aletas en forma de remo que le han dado el nombre entre los pescadores.

Un mito japonés De acuerdo con la cultura japonesa, el pez remo es considerado un "mensajero el palacio del dios del mar”, y su aparición en la costa de algún país del Pacífico es considerado el anuncio de un próximo sismo. Es lo que cuenta la leyenda asiática por ser asociado a una serpiente mitológica que vive en las profundidades de las aguas que rodean la isla de Japón y su aparición estaba asociada a malos augurios. Capturan y matan exótico pez de 5,80 mts en #Arica,

Conocido como Pez Remo, cuenta la leyenda que la presencia de varios de estos peces a las costas anuncia la llegada de un fuerte terremoto y posterior Tsunami.

¿Era necesaria su captura y asesinato?

Comenta!#chile #pezremo pic.twitter.com/K0n3r1hPh2 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 11, 2022 En tiempos recientes, el mito resurgió en un par de ocasiones. En 2011 se registró un tsunami en la isla Honshu, en la costa del Pacífico, donde antes de la catástrofe fueron avistados peces remos en la costa. Asimismo, en junio de 2020 un terremoto de 7.5 grados Richter en Cozumel, México, encendió la alerta de tsunami para los países de la región luego de que fuese visto un pez remo diez días antes.



La ciencia no avala A partir de estas coincidencias, algunas voces señalan que su aparición en aguas no tan profundas se debe a que podrían sentir con anticipación los movimientos telúricos. Sin embargo, la ciencia no ha confirmado nada al respecto. Ahora, investigadores han tomado muestras del pez que apareció en Arica a 18 kilómetros de la frontera con Perú para analizar su aparición en la costa chilena.