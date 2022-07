Congelan bienes de un fondo de cobertura de criptomonedas que tenía activos por 10.000 millones de dólares y perdió todo en meses





14/07/2022 - 17:28:14

RT.- Un juez federal del Tribunal de Quiebras de Nueva York (EE.UU.) dictaminó este martes congelar bienes del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC), que se declaró en bancarrota meses después de operar activos por un valor de 10.000 millones de dólares. Según el veredicto del juez Martin Glenn, solo los liquidadores asignados en las condiciones de quiebra pueden "transferir, gravar o disponer de otra manera de cualquier activo del deudor situado dentro de la jurisdicción territorial de Estados Unidos", recoge la CNBC. El fondo, con sede en Singapur, fue fundado en 2012 por Kyle Davies y Su Zhu, exempleados del banco de inversiones Credit Suisse. La CNBC señala que la estrategia de la compañía consistió en pedir prestado el dinero, y luego invertirlo en otros proyectos de criptomonedas. Durante el período de su trabajo, logró ganarse la credibilidad en el ámbito. En marzo de este año, la entidad operó activos por 10.000 millones de dólares. Sin embargo, la disminución del valor de criptomonedas provocó la reducción de activos de la compañía, cuyo volumen bajó hasta 3.000 millones de dólares en abril. El colapso de Three Arrows Capital fue precedido por la caída de uno de los 'stablecoins' más grandes del mundo, TerraUSD, y su criptomoneda Luna que se registró en mayo. El 27 de junio, el 'broker' de criptomonedas, Voyager Digital, indicó que la compañía no realizó pagos del préstamo, valorado en más de 665 millones de dólares, informa The Washington Post. El mismo día, una corte en las Islas Vírgenes Británicas ordenó que el fondo fuera liquidado para que pudiera pagar sus deudas. A finales de julio, se dio a conocer que la empresa presentó una solicitud para que sea declarada en bancarrota. Mientras, los fundadores del fondo se están escondiendo de los acreedores.