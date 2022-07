El video de una madre y su pequeña hija poco antes de ser alcanzadas por las bombas de Putin





14/07/2022 - 17:21:29

Infobae.- Imágenes desgarradoras difundidas el jueves por medios internacionales mostraron a una madre y su hija, ambas ucranianas, caminando a su casa desde la guardería, apenas una hora antes de ser alcanzadas por un ataque con misiles rusos. Al menos 20 personas han muerto y decenas más han resultado heridas en el bombardeo del ejército ruso sobre la ciudad ucraniana de Vinnytsia, que hasta el momento había estado relativamente a salvo de los combates. Una de las víctimas fatales sería la pequeña del video, de acuerdo con un artículo del diario The Sun. “Hubo ocho cohetes, dos de los cuales impactaron en el centro de la ciudad. Han muerto 20 personas, entre ellas tres niños. Hay un gran, gran número de heridos”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante un discurso oficial europeo en La Haya. La mujer, conocida como Irisha Dmitrieva, publicó una storie en su cuenta de Instagram, en la que se la ve sonriente mirando a cámara junto a su pequeña hija, que empuja su propio cochecito. La mujer viste un pantalón blanco y blusa, mientras que su hija viste pantalón blanco y una chaqueta vaquera azul. Un reloj en vivo en la esquina de la pantalla muestra que el video se filmó a las 9:38, hora local. De a cuerdo con varios reportes, el misil ruso golpeó el estacionamiento de un bloque de oficinas de nueve pisos a las 10:50 hora local, cobrándose la vida de 20 personas, incluidas la niña del video. Había pasado poco más de una hora desde que Irisha grabó su video. Otras imágenes mostraron los efectos del bombardeo; y en ellas se ve el cochecito rosa y negro junto a las pertenencias la niña. La madre de la pequeña habría sobrevivido, de acuerdo con reportes no confirmados, que afirman, sin embargo, que habría perdido una pierna por la explosión. Fue su empleadora, Irina Asman, directora de la editorial Kartel, quien informó que Irisha estaba luchando por su vida, mientras que su hija había fallecido. “Hoy en Vinnytsia, nuestra empleada Irisha Dmitrieva junto a su pequeña hija, fueron alcanzadas por un bombardeo”, escribió Asman en Facebook. “Su hija murió en el lugar… Ira está grave en cuidados intensivos”, añadió. Criticando a los rusos por el ataque, agregó: “Tanto dolor, tantas lágrimas. Ya no hay fuerzas”. Imágenes de la cuenta de Instagram de Dmitrieva muestran a la madre sosteniendo a su hija, Liza, de quien se informó que tenía síndrome de Down y artritis en una pierna. Tres misiles de largo alcance tuvioeron como objetivo un bloque de oficinas y una zona residencial aledaña el jueves. El impacto provocó el incendio de al menos 50 vehículos que estaban estacionado en la zona. El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, dijo que al menos tres niños estaban entre los muertos por el ataque, que habría sido dirigido desde un submarino ruso en el Mar Negro. Una de las imágenes posteriores al bombardeo muestran el cuerpo de una mujer envuelto en una manta siendo sacado en camilla de las ruinas humeantes del bloque de oficinas de nueve pisos. Otras imágenes en la escena con un espeso humo negro que se eleva desde uno de los vértices de uno de los edificios alcanzados por los bombardeos. Vinnytsia, una ciudad de unos 370.000 habitantes, es un importante nudo ferroviario del centro-oeste de Ucrania.