Donald Trump anunció acongojado la muerte de su primera esposa, Ivana





14/07/2022 - 17:15:42

Infobae.- Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, murió en la ciudad de Nueva York, anunció el jueves el expresidente en las redes sociales. “Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York”, publicó Trump en Truth Social. “Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”. De acuerdo con los medios locales, poco después del mediodía los bomberos acudieron a una llamada de emergencia por un infarto y hallaron a una mujer de 73 años en el apartamento del Upper East Side donde ella vivía. La familia Trump también emitió un comunicado. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente. “Ella huyó del comunismo y abrazó este país”, continuó el comunicado. “Ella enseñó a sus hijos sobre determinación y dureza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”. Los Trump eran una pareja de poder publicitario en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990 antes de su igualmente público y complicado divorcio después de que Donald Trump conociera a su próxima esposa, Marla Maples. Pero en los últimos años, Ivana Trump se había llevado bien con su ex esposo. En un libro que escribió en 2017, dijo que hablaba una vez a la semana con el ex mandatario. A lo largo de los años 80, los Trump fueron una de las parejas de más alto perfil de Nueva York, y su extravagante estilo de vida ejemplificaba los llamativos excesos de la década. El poder y celebridad de la pareja creció a medida que se disparaba el negocio inmobiliario de Donald Trump, con Ivana Trump asumiendo varios roles clave en el negocio. Ivana le dijo al New York Post en 2016 que era partidaria y asesora del ex presidente. “Sugiero algunas cosas”, dijo al periódico. “Hablamos antes y después de las apariciones y él me pregunta qué pienso de sus actos”. Dijo que le aconsejó que “estuviera más tranquilo”. “Pero Donald no puede estar tranquilo”, agregó. “Él es muy franco. Simplemente lo dice tal como es”. Nació Ivana Zelnickova en 1949 en la ciudad checoslovaca de Gottwaldov, la antigua ciudad de Zlin que acababa de ser renombrada por los comunistas, quienes tomaron el país en 1948. Se casó con Trump, su segundo esposo, en 1977. Su primer hijo, Donald Jr., nació más tarde ese año. Ivanka nació en 1981 y Eric la siguió en 1984. La pareja, muy seguida por los tabloides, se divorció en 1992 en medio de un gran escrutinio mediático tras la aventura de Trump con la actriz Marla Maples, con quien este se casaría un año después y tendría una hija, Tiffany. Ivana, que decidió quedarse con el apellido de su primer marido, desarrolló a partir de entonces una carrera polivalente en la que lanzó líneas de ropa, joyas y productos de belleza, escribió varios libros y colaboró en revistas.