Cumbre en defensa por el censo se realizará este viernes en predios de la Gabriel René Moreno





14/07/2022 - 15:01:01

El asesor de Gestión Institucional de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, ratificó el respaldo a las resoluciones emitidas ayer para la realización de la Cumbre Departamental de Emergencia por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, a llevarse a cabo mañana en los predios de la Universidad Gabriel Rene Moreno. Suárez, convocó a toda la institucionalidad pública así como la civil, a participar de este encuentro que tiene por objetivo central frenar la postergación del censo 2022, impulsado desde el Gobierno Nacional para afectar al departamento de Santa Cruz “El censo es un derecho que tenemos todos los bolivianos, y los cruceños vamos a pelear por él para que el centralismo no nos arrebate este derecho. El Gobierno Nacional quiere tapar su ineptitud en la realización del censo con el Consejo Nacional de Autonomías, que no tiene competencia alguna para definir sobre la realización o no del censo, es por eso que la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo Nacional está convocando a la cumbre para tomar las medidas que sean necesarias en defensa y lucha de este derecho”, manifestó el asesor de Gestión Institucional. A las 13:00 es la hora marcada para el encuentro que tendrá lugar en el salón comedor universitario. Del mismo participará el gobernador, Luis Fernando Camacho, junto a toda la institucionalidad cruceña para definir las medidas a asumir en defensa del derecho de todos los bolivianos para ser censados, y obtener una información estadística transparente a nivel nacional y departamental. Respecto a la posición que asumirá la Gobernación en la Cumbre, Suárez dijo que el ente gubernamental respaldará todas las medidas que se tomen en consenso de manera institucional y por la vía legal, incluyendo el ejercicio constitucional a la protesta que tienen todos los ciudadanos del país. “Cualquier medida de hecho consensuada dentro de esta Cumbre la Gobernación la va apoyar. No solo estamos peleando por saber cuántos habitantes tenemos en el departamento, estamos peleando por más ítems de salud, más carreteras, más recursos económicos que permitan satisfacer las necesidades primarias que tiene la población en el departamento”, concluyó.