Twitter sufrió una caída masiva de 40 minutos





14/07/2022 - 09:54:40

Infobae.- En el mundo se reportó la caída masiva de varios servicios de la red social de microbloging Twitter. La falla principal radicaba en que no aparecían los tweet en el feed, ya que opciones como notificaciones, mensajes directos o los tweet de las comunidades sí aparecían. Los usuarios estaban experimentando problemas para acceder a la red social, tanto en la versión web como en la aplicación móvil para Android y iOS. Al intentar iniciar sesión, se remitía al usuario a una “página no disponible”, en la que la compañía ya se pronunciaron al respecto: “Algunos de ustedes tienen problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos. Gracias por seguir con nosotros”. En el sitio Downdetector, donde los usuarios de internet reportan fallas en cualquier servicio en el mundo, se pudo observar el incremento abismal en las fallas de la red en pocos minutos. Problemas que duraron aproximadamente 40 minutos en todo el mundo. Según los reportes realizados hasta el momento en DownDetector, cientos de usuarios reportaron que la red social no cargaba y no podían iniciar sesión, mientras que otros reportaron que se les impidió abrir la app desde su celular. Según el mapa de incidencias, los principales países afectados por el problema de la red mundial de Twitter son Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Reino Unido, Holanda, Alemania, Grecia, Japón y Australia. Esta no es la primera vez que pasa una situación de estas, en 2022 Twitter tuvo problemas durante su funcionamiento, pues en los meses anteriores, la red social también registró problemas en todo el mundo. Esta nueva situación llega en un contexto complicado para la compañía, pues ha estado en el centro de la polémica tras la decisión de Elon Musk de cancelar el contrato de compra de la plataforma. Sin duda, un año complicado para el servicio de microblogging.