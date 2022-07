Criptomonedas: Celsius Network se declaró en quiebra y suspendió el retiro de fondos





14/07/2022 - 08:58:41

Infobae.- El prestamista de criptomonedas Celsius Network se declaró en quiebra este miércoles e invocó el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EEUU para brindarle a la Compañía la oportunidad de estabilizar su negocio y consumar una transacción de reestructuración integral que maximice el valor para todas las partes interesadas. Para implementar la reestructuración, la Compañía y algunas de sus subsidiarias presentaron solicitudes voluntarias de reorganización bajo lo establecido en la norma para el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los miembros del Comité Especial de la Junta Directiva dijeron: “La presentación de hoy sigue a la decisión difícil pero necesaria de Celsius el mes pasado de pausar los retiros, intercambios y transferencias en su plataforma para estabilizar su negocio y proteger a sus clientes. Sin una pausa, la aceleración de los retiros habría permitido que ciertos clientes, los primeros en actuar, recibieran el pago completo mientras otros esperaban a que Celsius recogiera el valor de las actividades de despliegue de activos ilíquidos o a más largo plazo antes de recibir un pago recuperación.” “Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa”, dijo Alex Mashinsky, cofundador y director ejecutivo de Celsius. “Contamos con un equipo fuerte y experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Confío en que cuando miremos hacia atrás en la historia de Celsius, lo veremos como un momento decisivo, en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa para continuar operando”. Celsius tiene 167 millones de dólares en efectivo disponible, lo que proporcionará una amplia liquidez para respaldar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración. Para garantizar una transición sin problemas al Capítulo 11, Celsius presentó ante el Tribunal una serie de mociones habituales para permitir que la Compañía continúe operando en el curso normal. Estas mociones del “primer día” incluyen solicitudes para pagar a los empleados y continuar con sus beneficios sin interrupción, para lo cual la Compañía espera recibir la aprobación del Tribunal. Celsius no está solicitando autoridad para permitir retiros de clientes en este momento. Las reclamaciones de los clientes se abordarán a través del proceso de que establece el Capítulo 11 de la normativa legal. NUEVOS DIRECTORES David Barse es el fundador y director ejecutivo de XOUT Capital, una empresa indexada, y DMB Holdings, una oficina familiar privada. Barse fue anteriormente director ejecutivo de Third Avenue Management durante 25 años, un pionero en inversiones fundamentales, de valor profundo ascendente y en dificultades. Alan Carr es un profesional de la inversión con más de 25 años de experiencia en la construcción de negocios, liderando reestructuraciones complejas, y protegiendo y creando valor para las partes interesadas. Carr es fundador y miembro gerente de Drivetrain, LLC, una firma de servicios fiduciarios profesionales. Basado en la creencia de que los servicios financieros solo deben hacer lo que sea mejor para los clientes y la comunidad, Celsius es una plataforma de blockchain donde la membresía brinda acceso a servicios financieros seleccionados que no están disponibles a través de las instituciones financieras tradicionales.