Hallan en Paraguay un cadáver con el nombre del yerno de Angélica Sosa





14/07/2022 - 08:42:26

Erbol.- El cadáver de un hombre fue encontrado cerca de una carretera en el departamento Presidente Hayes, Chaco paraguayo, junto a una hoja donde estaba escrito el nombre José Dorado. La Policía de Santa Cruz no descarta que se trate del yerno de la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa quien se encontraba desaparecido desde el 7 de julio. El cuerpo se encontraba envuelto en una bolsa negra y en estado de descomposición por lo que no pudo ser identificado. Se prevé que en las próximas horas se le practique una autopsia para tratar de identificarlo. La familia de Dorado lo reportó como desaparecido luego de no conocer nada sobre su paradero tras haber salido en una avioneta, pilotada por Ernesto Cortez Tomas, desde el aeropuerto El Trompillo, el pasado 7 de julio. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, hizo conocer lo que se informó en el vecino país y las averiguaciones para establecer si se trata de Juan José Dorado, esposo de Nicole Perovic, hija de Sosa y el fallecido Sergio Perovic. “El cuerpo ha sido trasladado a la morgue en Asunción de Paraguay donde mañana se realizará la autopsia médico legal”, afirmó el jefe policial a tiempo de no descartar que se trate de la persona reportada como desaparecida. Holguín señaló que el cuerpo estaba estado de descomposición y anuncio que solicitarán que realicen varios exámenes como el de ADN para establecer si se trata de Dorado esposo de Nicole Perovic, hija de Sosa y el fallecido Sergio Perovic. Respecto a su desaparición dijo que se aguarda el allanamiento a un hangar del aeropuerto El Trompillo donde habría aterrizado el 8 de julio la avioneta que lo transportó.