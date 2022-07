Viceministro: La pandemia y la guerra en Ucrania influyeron en la postergación del Censo





13/07/2022 - 18:06:56

Correo del Sur.- La demora en la actualización cartográfica, las observaciones a la boleta y otras deficiencias en la organización llevaron al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) a solicitar la postergación del Censo de Población y Vivienda. Sin embargo no son las únicas razones para el aplazamiento de la consulta, ya que también influyeron en la decisión la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, según el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. “La agenda mundial ha sido cambiada por el covid, hizo que retrasen varios temas y otros factores, como la guerra en Ucrania, que fueron aspectos de análisis que fueron sumando y en consenso hemos sacado la resolución indicando que la mejor fecha sería para mayo o junio de 2024”, reveló Ruiz en una entrevista con la red Unitel. Agregó que el objetivo de la postergación es realizar un Censo en óptimas condiciones técnicas y sociales. “Si no hacemos bien el censo, no vamos a tener buenos resultados”, enfatizó. Tras el pedido del CNA, el Gobierno nacional prepara el decreto supremo para asignar la nueva fecha del Censo, mientras que sectores como el Conade y el departamento de Santa Cruz rechazaron la postergación.