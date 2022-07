Santa Cruz en emergencia convoca a una cumbre para definir acciones por la postergación del Censo





13/07/2022 - 17:37:34

La comisión interinstitucional impulsora del Censo conformada en Santa Cruz se reunió este miércoles ante la postergación del Censo de Población y determinó convocar a una cumbre para definir acciones por postergación del Censo Este miércoles, el Comité Interinstitucional del Comité Impulsor del Censo, elaboró un voto resolutivo conformado por cinco puntos, entre ellos iniciar procesos penales contra los responsables de organizar el Censo de Población y Vivienda 2022, por incumplimiento de deberes, convocar a una cumbre departamental para el 15 de julio, declarar al departamento de Santa Cruz en emergencia, entre otros. Camacho califica de jugada cobarde Luego del anuncio de la reprogramación del censo hasta el año 2024, el gobernador de Santa Cruz advirtió que la decisión asumida por el Consejo Nacional de Autonomías es ilegal y apuntó contra el Gobierno por no reconocer que no tuvieron la capacidad de llevar adelante este proceso de gran importancia para el departamento y para Bolivia. La autoridad lamentó que el Gobierno no cumplió con la responsabilidad de realizar el censo en Bolivia, siendo que la última vez que se realizó uno fue en noviembre de 2012, y existe la necesidad de contar con un pacto fiscal que ayude a dar soluciones a las necesidades de los bolivianos que viven en el departamento cruceño. “Por lo tanto la jugada que hizo ayer el Gobierno es cobarde, por parte del presidente, porque no ha tenido la valentía de decir ‘somos unos ineptos y no hemos podido llevar adelante un censo y estamos utilizando a ocho gobernadores para que asistan y lo pida’, eso es lo que ha sucedido”, declaró Camacho a los medios. Agregó que el Consejo Nacional de Autonomías se hizo la burla de Santa Cruz y del país, además lamentó que hayan usado a autoridades de otros departamentos que se prestaron a la ‘artimaña’ promovida por el Gobierno. “Aquí viven bolivianos, y los bolivianos tienen necesidades en salud, educación, en seguridad ciudadana, y no solo son recursos por cuestiones económicas, son los recursos que van a cubrir ítems en salud, que por cierto existe una deuda histórica con el departamento de hace mucho tiempo”, acotó.