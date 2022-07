Evo Morales: En Cuba está la mejor democracia, ¿qué dictadura?





13/07/2022 - 17:23:34

Infobae.- El ex presidente boliviano Evo Morales elogió a la dictadura que rige en Cuba desde 1959 a la que calificó como “la mejor democracia”, aunque sin profundizar si ese mismo sistema político era el que promovía en su país y en el resto de la región. En una entrevista ofrecida al canal oficial argentino, quien dirigiera los destinos de Bolivia entre 2006 y 2019 defendió además al régimen de Nicolás Maduro y apuntó contra los medios de comunicación a los que calificó como “bomba atómica”. Durante su visita a la TV Pública argentina, Morales -quien renunció en noviembre de 2019 tras el levantamiento popular que siguió al fraude electoral- defendió a la actual administración cubana un día después de que se cumpliera el primer aniversario de las protestas por el 11 de julio en la que La Habana reprimió y condenó a prisión efectiva a cientos de manifestantes. “Cada país tiene su propia particularidad. Yo vi... en Cuba hay la mejor democracia, ¿qué dictadura? Vi allá cómo desde los barrios van debatiendo quien va a ser su asambleísta. Ser asambleísta no es negocio, ser asambleísta es un servicio”, señaló el líder cocalero. En otro tramo de la charla que mantuvo con los periodistas, Morales también se refirió brevemente a la situación que viven los venezolanos. “En Venezuela yo he visto... hay libertad de expresión, ¿no?”, dijo sin explayarse más sobre el asunto. Actualmente, hasta los propios representantes chavistas reconocen que cuando un medio no está en línea con lo que propone el Palacio de Miraflores es bloqueado para que la población no tenga acceso a sus contenidos. Incluso, las Naciones Unidas han denunciado que cientos de políticos permanecen detenidos por oponerse al régimen encabezado por Maduro. En su reciente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio cuenta de 166 restricciones indebidas entre las que citó “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”. “Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, puntualizó la ex presidenta chilena. En esa línea de silenciamiento a voces disidentes, Morales continuó con su descalificación a los medios de comunicación. “Yo digo que algunos medios de comunicación, especialmente los que acompañan las políticas del imperio, son peores que la bomba atómica. Destrozan a la humanidad. Es por eso que tenemos una enorme responsabilidad de contar con los medios de comunicación”, enfatizó el ex presidente boliviano. También fue consultado por la invasión rusa a Ucrania. Para el líder cocalero, todo es responsabilidad de Occidente donde Vladimir Putin es una víctima a la que no le quedó más remedio que reaccionar. “Es un enfrentamiento armado provocado por la OTAN y los Estados Unidos. La OTAN quería tomar Rusia, se estaba acercando”, analizó de manera particular. En ese sentido, el conductor del ciclo del canal estatal le pregunta qué debería pasar para que cese el conflicto armado, a lo que Morales respondió: “Que bueno sería el diálogo, pero que se respeten soberanías. Que OTAN no siga acercándose a Rusia como estaba haciendo. No entiendo que algunos países europeos conformen OTAN para invadir. ¿Para qué invadir países? Para saquear los recursos naturales. Esa es la lucha de la humanidad”. En este punto, no quedó del todo claro si el ex presidente boliviano se refería específicamente a la soberanía ucraniana y al saqueo que padece actualmente esa nación por parte de las tropas rusas o a alguna otra invasión. Duras críticas El diplomático argentino Diego Guelar -ex embajador en China, Estados Unidos y Brasil- fue tajante al definir el rol del ex mandatario boliviano Evo Morales durante el proceso que derivó en su abandono del poder en 2019: “Es muy claramente un cobarde que huyó. No hubo golpe”. En diálogo con un canal de televisión argentino, Guelar recalcó que fue Morales el que renunció a la Presidencia cuando estalló la crisis: “Él firmó la renuncia junto a su vicepresidente (Álvaro García Linera). No se resistió”, destacó. “Acá hubo nada más dos hombres cobardes que huyeron”, siguió, al hacer referencia a Morales y García Linera. “No hubo coacción ni les colocaron un revólver en la cabeza a ninguno de los dos”, continuó el embajador. “Fueron, firmaron y huyeron. Tan simple como eso”, resaltó el diplomático; quien además comparó la decisión de Evo Morales con la que tomó Salvador Allende en Chile. “El ex presidente de Chile Salvador Allende se resistió a que lo sacaran del poder y terminó suicidándose. Hay muchos que dieron su vida de forma noble y valerosa. Este no sería el caso”, detalló.