Los últimos detalles sobre el caso de Ricky Martin y el peligro de cárcel





13/07/2022 - 17:04:37

Quién.- Hace unos días, Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin , demandó al cantante por violencia doméstica y presuntos actos de acoso, ante lo cual, sus abogados aseguran que no existen pruebas contundentes para que esto proceda. Sin embargo, de acuerdo con medios de Puerto Rico, será el próximo 21 de julio cuando el astro de la música latina deba comparecer en el Tribunal de San Juan, sala municipal, a las 9:00 horas para responder ante esta denuncia en su contra. En el documento de la denuncia interpuesta por Dennis y filtrada por el medio TeleOnce, su sobrino asegura que Ricky Martin llegó a consumir drogas y alcohol mientras sostenían un presunto amorío que duró siete meses y que él dio por terminado. Aseguró que la ruptura no le pareció al puertorriqueño y comenzó a acosarlo afuera de su casa, así como a llamarlo frecuentemente. De ahí que, Dennis Yadiel Sánchez decidió ponerle una orden de restricción porque temía que su tío le fuera a hacer algo. Hace unos días, a través de sus redes sociales, Ricky Martin lanzó un comunicado a modo de manifestar su postura. Señaló que enfrentará el proceso con la responsabilidad que le caracteriza, aunque la orden de restricción presentada en su contra “se basa en alegaciones totalmente falsas”. “Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, escribió el pasado 3 de julio. Según medios de Puerto Rico, basándose en la legislación boricua, en caso de comprobarse las acusaciones en su contra, el artista habría cometido el delito de incesto, el cual se castiga con penas de hasta 50 años en la cárcel.



El hermano de Ricky Martin lo defiende Ante tal situación, Eric Martin , el hermano del artista, rompió el silencio y en fecha reciente dijo, a través de un video, que su sobrino padece “problemas mentales”, y que podría estar mintiendo sobre el tema; además, pidió que se investigue a detalle. “Investiguen bien, no porque alguien haga una orden de protección, una Ley 54, está diciendo la verdad”, mencionó. También dijo que de ser falsa la acusación, ojalá se castigue. “Si alguien ha cometido un fallo aquí debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado. Mucho cuidado con la Ley 54″, argumentó. “Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz”, añadió. ¿Cuál es la Ley 54 de Puerto Rico? Mientras se desahogan las pruebas, Raiza Cajigas Campell, jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una orden de protección a solicitud de Dennis Yadiel Sánchez. Se trata de la Ley 54 de Puerto Rico, mejor conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Esta ley, de acuerdo con Milenio Digital, reconoce el tipo de violencia que se denuncia como un problema grave y complejo para la sociedad. Tiene por objetivo preservar la integridad física y emocional, así como procurar la seguridad y vida de quienes son víctimas de violencia doméstica. Cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de conductas en el contexto de una relación de pareja puede solicitar por sí mismo, o por un conducto de un representante legal, una orden de protección sin que sea necesaria una previa denuncia o acusación. Para que la solicitud sea admitida, el tribunal deberá evaluar la existencia de motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido objeto de violencia doméstica.