Ex de Britney Spears podría pasar cinco años en la cárcel por colarse a la boda





13/07/2022 - 16:46:25

Quién.- El ex marido de Britney Spears , Jason Alexander, se declaró inocente del delito de allanamiento de morada después de intentar colarse en la boda de la estrella del pop el mes pasado. La fiscal de distrito adjunta principal del condado de Ventura, Erin Meister, compartió que Alexander, de 41 años, fue procesado el martes por la denuncia penal en el Tribunal Superior; apareció desde la cárcel a través de Zoom. Se declaró inocente de todos los cargos, incluido un cargo de delito grave de acecho con una condena previa por violencia doméstica y tres cargos de delito menor de allanamiento agravado, negarse a salir de propiedad privada, vandalismo y agresión. El amigo de la infancia de Spears, quien estuvo casado con la cantante durante dos días en 2004, también enfrenta un cargo especial porque estaba en libertad condicional por un caso no relacionado; estaba fuera de Tennessee en el momento de sus presuntos delitos en California. El acusado negó los delitos durante la lectura de cargos del martes. Previo al juicio, programado para el 2 de agosto, Alexander tendrá una audiencia a través de una conferencia. Permanecerá en la cárcel porque no pagará una fianza de 100 mil dólares y enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable. En las horas previas a la boda de Spears y Sam Asghari, el 9 de junio, en su propiedad de Thousand Oaks, California, Jason pasó por alto la seguridad y supuestamente irrumpió en la casa mientras hacía una transmisión en vivo por Instagram. Según uno de los guardias de seguridad de Britney, Alexander intentó abrir "varias veces" la puerta cerrada del dormitorio de la cantante en el segundo piso de la mansión, pero no tuvo éxito. El Departamento del Sheriff del Condado de Ventura finalmente respondió al presunto allanamiento y arrestó Jason, confiscando un cortador de cajas y otros artículos que traía consigo. En la audiencia preliminar del 27 de junio, el defensor público de Alexander argumentó que el delito grave de acecho contra su cliente debería reducirse a un delito menor porque no había pruebas suficientes de que él estuviera allí para dañar a Spears. El juez no estuvo de acuerdo y confirmó los cargos antes de dictaminar que Jason permanecería tras las rejas. Poco después de la terrible experiencia, a Britney, de 40 años, se le otorgó una orden de restricción contra su ex y despidió a su equipo de seguridad.