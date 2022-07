Preocupa el estado de salud de Julio Iglesias: En silla de ruedas y con problemas de memoria





13/07/2022 - 16:30:05

AS.- Julio Iglesias vuelve a estar en boca de todos, y esta vez se debe a su estado de salud. Los rumores sobre su deterioro físico llevan apareciendo durante los últimos años, provocando que sus hijos traten de desmentirlo. Sin embargo, esta vez parece ser diferente. El cantante, a sus 78 años, no goza de la misma salud que años anteriores, y es que sufre serios problemas de movilidad que le han llevado a tener que moverse en una silla de ruedas en su propia casa. Una información que ha confirmado José Luis Rodríguez ‘El Puma’, el íntimo amigo de Julio, que además le visitó a éste en su mansión de Miami para ofrecerle poder participar en un programa de duetos que está organizando. Así lo ha contado el periodista argentino Jorge Rial, quien a través del programa de la C5N, ‘Argenzuela’, ha contado como ‘El Puma’ fue con su mujer a la casa de Julio Iglesias, a quien vieron en el jardín: “Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas”.



Los problemas que arrastra del accidente que sufrió con 20 años No es la primera vez que se habla de los problemas de movilidad que arrastra Julio Iglesias, los cuales vienen derivados del terrible accidente de tráfico que sufrió cuando tenía solo 20 años, y que hoy en día le provoca más dolores. No es el único problema al que se refiere el periodista argentino, pues también señala un “problemita de memoria”. Unos problemas que, sin embargo, no han hecho que el artista pierda su buen humor: “A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual”, le dijo a ‘El Puma’. Pese a las últimas informaciones referidas a la salud del cantante, hay que destacar que su hijo, Julio José Iglesias Jr., aseguró el pasado fin de semana, en plena boda de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, que su padre estaba “de maravilla”, tratando de desmentir los problemas que padece.