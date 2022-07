Dan detención domiciliaria al capitán de Policía acusado de tráfico de autos robados





13/07/2022 - 12:41:59

Erbol.- La Justicia decidió revocar la prisión preventiva y otorgó detención domiciliaria al capitán de Policía, Javier Alberti, sindicado de participar en el tráfico de vehículos robados desde Chile. La información fue proporcionada por el abogado de Alberti, César Rojas, quien indicó que la decisión de otorgar la detención domiciliaria a su defendido se produjo hace más de una semana y que fue ratificada en instancia de apelación. Alberti fue aprehendido y enviado a la cárcel de San Pedro a inicios de junio, luego de que el investigador chileno Hugo Bustos lo acusó de internar autos robados a Bolivia e incluso de extorsión relacionada a esa actividad ilícita. El abogado aseveró que en audiencia de cesación a la detención se desvirtuaron los riesgos de fuga y obstaculización, por lo cual se determinó que cumpla con la detención domiciliaria con custodia en La Paz. Además de la detención domiciliaria, el capitán tiene arraigo. No tiene permiso para trabajar, pero la defensa solicitará que se le permita ejercer su fuente laboral al ser un derecho. El abogado consideró que es descabellado el proceso en contra de Alberti, porque se lo imputó en base a una publicación de red social, cuando no existe denuncia ni objeto del hecho. Afirmó que en el plano policial, el capitán Alberti no está suspendido y tenía un proceso del cual fue absuelto. Cuando fue detenido en junio, en audiencia se reveló que antes había sido denunciado por violencia familiar, robo agravado, amenazas, cohecho, en casos que fueron cerrados. También se reveló que tenía un caso por estafa, en el cual se optó por salida alternativa y otro por robo agravado de febrero de 2022.