La solitaria misión de escoger las mejores fotografías astronómicas del universo





13/07/2022 - 11:46:49

NY Times.— Después de que la imagen destella en el proyector, transcurren algunos segundos tranquilos, solo interrumpidos por suaves palabras de asombro. Todos estaban procesando lo que veían. Luego brotan más expresiones de júbilo y comienzan a hablar a la vez, algunos se ríen. De repente, dos astrónomos, Amaya Moro-Martin y Karl Gordon, se levantaron de sus sillas acercándose a la fantasía espacial que se mostraba en la pantalla, mientras decían con emoción: “¡Es un chorro! ¡Esto está lleno de chorros astrofísicos!”, y observaban la grandeza nítida y alucinante de las nuevas estrellas que brotan de una nebulosa como las semillas de un macizo de flores. La pantalla se acercaba, cada vez más, hacia un promontorio saliente de muchos años luz de largo que se destaca en un relieve nítido. “Oh, Dios mío”, dijo alguien (ese alguien era yo). “Bienvenido al equipo”, respondió alguien más. El martes por la mañana, esta imagen de la Nebulosa de Carina se hizo pública junto con otras nuevas observaciones del Telescopio Espacial James Webb. Pero, en un martes de junio, ya había hecho un debut previo cuando un pequeño equipo se reunió —armados con tazas de café— en una mesa de conferencias del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore para asistir a una de sus muchas reuniones matutinas en las que se recibe y se procesa para el consumo público lo que el último, y mejor, par de ojos de la humanidad pudo ver. Pero, antes de eso, los miembros del equipo firman acuerdos de confidencialidad para garantizar que no haya divulgaciones antes de lo previsto. Nadie parecía saber muy bien cómo describir esta imagen. Parte de ella era desconocida incluso para los astrónomos. “Esta pequeña cosa del arco, no la entiendo”, reflexionó Gordon, mientras señalaba una parte de la fotografía. Tal vez podrían llamar a esa sección como un plátano o un bastón de caramelo. ¿Pero qué hay del resto? Un paisaje de otro mundo, concediendo que no había tierra y que cualquier mundo real fuera era más pequeño que los píxeles individuales. Monument Valley bajo un cielo estrellado. Niebla que se eleva desde un valle montañoso, en ráfagas más grandes que nuestro sistema solar, a lo largo de líneas de tranvía de campos magnéticos. Una costa grabada en el azul del Caribe. O dunas de arena. O un velo ondulante, con un espacio más profundo, tachonado de galaxias brillantes. Durante seis semanas, este grupo —una mezcla de astrónomos, coordinadores de prensa y comunicadores científicos— se apresuró para hacer una primera selección de lo captado por el observatorio espacial de 10.000 millones de dólares, que fue lanzado el día de Navidad del año pasado. Iba a ser un paquete de imágenes instantáneas destinadas a provocar la promesa de una misión espacial más costosa que todo el Universo Cinematográfico de Marvel (hasta ahora). En el último minuto del lunes, el día antes del lanzamiento originalmente programado, el presidente Joe Biden aumentó aún más las apuestas al presentar una de las imágenes en la Casa Blanca. “Estas imágenes le recordarán al mundo que Estados Unidos puede hacer grandes cosas”, dijo. Incluso llegar a ese punto tomó décadas de planificación, amenazas de cancelaciones, retrasos y más retrasos, además de una pandemia y la angustiosa operación, una suerte de origami inverso, necesaria para desplegar el telescopio en el espacio profundo sin romperlo. En Baltimore, la tarea de este grupo fue una mezcla de ciencia sobre la marcha, comunicación pública y gestión de marca: dejar boquiabiertos a todos, mostrarles a los políticos lo que habían logrado todos los presupuestos y asignaciones y asegurarle al resto del mundo científico que, finalmente, parte de los secretos más escurridizos del universo podrían estar al alcance de la mano. El Hubble, el predecesor del nuevo telescopio que aún está en funcionamiento —ahora tiene 32 años y está sólidamente anclado entre la generación milénial— había subrayado lo que estaba en juego. Las primeras imágenes del Hubble hicieron evidente que su espejo tenía fallas, lo que enfureció al Congreso y convirtió al proyecto en un chiste. Pero después de las reparaciones exitosas, los científicos que trabajaban en el Hubble generaron fotografías asombrosas y protovirales de galaxias y nebulosas como los “Pilares de la Creación”, que inspiraron innumerables carreras en las ciencias. (Fue mi caso: antes de convertirme en periodista científico, pasé dos años como analista de datos para el Hubble, que también se encuentra fuera del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial). Pero el James Webb es otra bestia, tan distintiva y avanzada en sus capacidades que incluso los astrónomos veteranos tenían poca idea de qué esperar de las imágenes que produciría. Gran parte de eso se debe a que Webb opera en longitudes de onda infrarrojas. En estas frecuencias, inaccesibles para los ojos humanos, las nubes que parecen sólidas para el Hubble se disuelven en volutas de cirros, las galaxias distantes se vuelven más brillantes, nuevos detalles surgen de la oscuridad, y el espacio mismo se ilumina con la luz de las moléculas orgánicas expulsadas en los últimos jadeos de las estrellas moribundas. Simplemente mostrar estas cosas exigiría una paleta de colores y un estilo distintivos. La NASA quería comenzar a divulgar las primeras imágenes durante las seis semanas posteriores a la puesta en marcha del telescopio. Y aunque contemplar el abismo del cosmos sublime durante semanas tendría sus ventajas, el silencio que rodea al proyecto también podía ser solitario. A principios de junio, por ejemplo, Klaus Pontoppidan, el astrónomo que dirige este equipo que se encargó de divulgar las primeras imágenes, fue el primer ser humano en descargar la vista completa de “campo profundo” del nuevo telescopio. Esa larga mirada a las galaxias distantes llega más atrás hasta el comienzo del tiempo y el borde del espacio de lo que cualquier instrumento de la humanidad haya logrado jamás. “Estuve sentado allí, mirándolo durante dos horas y, luego, me entró la desesperación. Deseaba desesperadamente poder compartirlo con alguien”, dijo. “Pero no pude”. La exploración espacial no solo se trata del espacio. Las historias también importan. Y a menudo se expresan mediante imágenes, ya sea una impresión en la mitad superior de la página, una transmisión en vivo producida hábilmente o un especial de Netflix. Esta tradición se remonta a la década de 1960, cuando nada menos que James Webb, uno de los primeros administradores de la NASA cuyo nombre se usó para bautizar el nuevo telescopio, adoptó el arte y la comunicación visual como una parte clave para justificar el Programa Apolo. “Él vino del Departamento de Estado, donde aprendió mucho sobre las campañas de ‘corazones y mentes’”, dijo Lois Rosson, historiadora de la ciencia en la Universidad del Sur de California. Mientras Webb era uno de los funcionarios de más rango, el Departamento de Estado se embarcó en una purga de empleados homosexuales, lo que ocasionó que se hicieran diversos llamados a la NASA para que cambiara el nombre del telescopio, pero no fueron escuchados. Rosson dice que durante la era Apolo, la NASA inundó al público con vistas tanto de los propios astronautas como de las fotografías tomadas por los astronautas. Uno de los objetivos era mostrar las maravillas científicas. En la víspera de Navidad de 1968, la tripulación del Apolo 8 tomó una foto famosa llamada “Earthrise”, una imagen fundamental para la primera etapa del movimiento ambiental porque muestra a nuestro mundo como una frágil media luna azul sobre la superficie lunar. Apenas unos días después, las revistas Time y Life publicaron la foto acompañada con algunos versos poéticos y cuando el Servicio Postal de EE. UU. la reimprimió en un sello, tuvo una cita acorde: las primeras palabras del Génesis, que los astronautas les habían leído a los oyentes en la Tierra mientras estaban en la luna. En las décadas posteriores al final de los fondos de la era Apolo, surgió una nueva cultura visual de las misiones de la NASA conectadas al Jet Propulsion Lab en California y una cohorte de científicos cercanos a Hollywood como Carl Sagan. Promovieron una nueva razón para adentrarse en el espacio en aras de la curiosidad intelectual, no solo para vencer a los rusos. Los medios de comunicación y los políticos fueron invitados a galas para ver los primeros atisbos anticipados de otros planetas, transmitidos como postales de recorridos turísticos por el sistema solar. En esta era, en el inicio de las imágenes digitales, los ingenieros en misiones como la Voyager a menudo experimentaban con la combinación de datos de múltiples longitudes de onda en imágenes con tonos ultra vívidos, dijo Elizabeth Kessler, historiadora de la cultura visual en Stanford. “Simplemente se ven como colores palpitantes, cambiantes y psicodélicos”, dijo. El siguiente salto llegó con el Hubble a mediados de la década de 1990, después de una constelación de innovaciones: la visión de ojo de águila sin precedentes del propio telescopio reparado, herramientas mucho más rápidas para el procesamiento digital y una naciente internet que enviaba imágenes memorables que marcaron a fuego las retinas de todo el mundo. Los ingenieros y los procesadores de imágenes también adoptaron nuevas reglas que desde entonces se han repetido en las representaciones ficticias y reales del cosmos. Una se refiere a la composición. El espacio no tiene dirección, pero muchas de las fotografías más famosas del Hubble colocan superficies que parecen sólidas en la parte inferior del marco, estructuras vagamente geológicas que se elevan y luego horizontes vacíos en la parte superior. Este estilo visual, argumenta Kessler, invoca paisajes que son a la vez transitables desde el punto de vista teórico y asombrosamente vastos, siguiendo un lenguaje gráfico claramente estadounidense arraigado profundamente en nuestras psiques colectivas. Pensemos en las pinturas del siglo XIX de los levantamientos de la frontera occidental, la fotografía de Ansel Adams, el paisaje de fondo en innumerables películas del oeste o El Capitán, del Parque Nacional Yosemite, que solemos ver en el fondo de escritorio de las computadoras Mac. En paralelo, los procesadores de imágenes que trabajaban con datos del Hubble adoptaron una paleta de colores que pronto llegó a dominar el amplio mundo de la fotografía cósmica profunda. Este sistema, que todavía se usa mucho, sigue una regla llamada ordenamiento cromático que se hace eco de la forma en que nuestros sistemas visuales perciben las longitudes de onda cortas de luz como azul, las longitudes de onda largas como verde y las longitudes de onda más largas que podemos ver como rojas. La paleta de colores del Hubble no se preocupa por hacer coincidir una longitud de onda exacta que el telescopio vio con el color exacto que aparecería en los ojos humanos. Por ejemplo, lo que se ve azul en un vistazo espacial digital podría parecer más verde si estuvieras mirando por la ventana de una nave espacial que pasa. Pero esta regla de ordenación cromática sigue intacta. Las longitudes de onda más cortas de una imagen casi siempre se representan en azul, las más largas en rojo, y así sucesivamente. Las imágenes resultantes son un acto de equilibrio entre el naturalismo y una escena que solo podríamos ver con sentidos sobrehumanos: razonablemente realista, pero más rica en información sobre los chorros de plasmas y las nubes más frías que producen estos espectáculos de luces. La misión Webb, que se llevó a cabo en el mismo edificio de oficinas monótonas de la Universidad Johns Hopkins que el Hubble, continúa en la misma línea, especialmente con el uso del orden cromático que también funciona para extraer información de color sensible de las longitudes de onda infrarrojas que los ojos humanos nunca podrían ver. Sin embargo, antes de colorear el cosmos, los astrónomos tuvieron que pensar qué hacer justo después de que los ojos más poderosos jamás producidos funcionaran por primera vez. En 2016, un comité de representantes del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, la NASA y las agencias espaciales europeas y canadienses se reunieron para comenzar a elegir los primeros objetivos del Webb. Escogieron los que concordaban con los objetivos científicos del telescopio: un campo más profundo que nunca, galaxias que pulsan en el vacío como medusas, una estrella con un exoplaneta acompañante, regiones de formación estelar como la Nebulosa de Carina y otros más. En última instancia, este proceso nominó alrededor de 70 posibles objetivos. Una vez que el telescopio comenzó a operar este invierno, redujeron esta lista a las regiones del cielo a las que podría apuntar dentro del límite de tiempo de seis semanas, más otras que se mantienen en reserva, para descubrirlas en los próximos meses a medida que las actividades científicas del telescopio se pongan en marcha. Y luego, finalmente, los primeros resultados comenzaron a llegar desde la computadora de Pontoppidan a principios de junio, ya que era la única cuenta de usuario del Webb a la que se le concedió acceso en esta fase de observación confidencial. A partir de ahí, el equipo combinó digitalmente fotogramas sin procesar en exposiciones más profundas y pulidas y luego los pasó a los procesadores de imagen para la reproducción del color. “Me sentí abrumado”, dijo Joe DePasquale, el líder del procesamiento de imágenes en el proyecto, describiendo lo que sintió al ver una nebulosa con formaciones de estrellas que se estaban uniendo, algo con un estilo más parecido al del pintor Caravaggio, con sus luces y efectos de sombra, que no estaba incluido en el lote inicial de lanzamientos. “Esto va a sorprender a la gente”, dijo. (Y así fue). Ya han surgido algunas imágenes emblemáticas, dijo DePasquale. Las estrellas que aparecen en las imágenes del Webb tienen seis puntas, a diferencia de los cuatro picos comunes en la mayoría de las fotografías espaciales, una peculiaridad que surge del galimatías cuántico de cómo los fotones entrantes se superponen contra la estructura de este telescopio y luego son recogidos por sus espejos hexagonales. En longitudes de onda particulares, agregó, las nubes que de otro modo se verían difusas parecen tener superficies duras como burbujas de jabón, capas de gas interestelar que absorben la luz ultravioleta de las estrellas cercanas y la devuelven al espacio como radiación infrarroja. Y en el infrarrojo medio, cuando el propio espacio parece arder debido a las moléculas brillantes llamadas hidrocarburos aromáticos policíclicos que son producidas por las estrellas envejecidas, los colores vuelven a torcerse. “Terminamos teniendo nubes púrpuras psicodélicas”, dijo DePasquale. ¿Alguna imagen será tan impactante como las del Apolo? ¿O como las fotos del Hubble que están pegadas en las paredes de las aulas de ciencias y que han sido imitadas por todos, desde Terrence Malick hasta las películas de Thor? Ya veremos. Pero, por ahora, el grifo está abierto y el universo está entrando a raudales. Después de media hora de enfocarse en la imagen de la Nebulosa de Carina, los participantes en la reunión de principios de junio cambiaron su atención a otra observación que también se retrasó en los comunicados iniciales del martes. Néstor Espinoza, un astrónomo del instituto, estaba mostrando un gráfico nuevo y nítido —créanme, es algo impactante— de un planeta gigante gaseoso que no solo cruza frente a una estrella, sino a una mancha solar en esa estrella. Moro-Martin, quien se había sentado tras contemplar boquiabierta la Nebulosa de Carina, creía que se trataba de una simulación. “¿Esta es la verdadera?”, preguntó. Espinoza se lo confirmó y ella suspiró, mientras la habitación se sumía en otra ronda de risas.