Exembajador argentino a Evo: Es claramente un cobarde que huyó, no fue sacado del poder





13/07/2022 - 10:38:46

Página Siete.- El exembajador argentino Diego Guelar acusó al expresidente Evo Morales de ser un “cobarde que huyó” de Bolivia en noviembre de 2019, y agregó que junto con su exvicepresidente Álvaro García Linera no fueron sacados del poder. “Es muy claramente un cobarde que huyo. No fueron sacados (con García Linera) del poder”, sostuvo en entrevista con LN+, de Argentina. La exautoridad argentina arremetió contra los exmandatarios bolivianos por su salida del país durante la crisis política de 2019, además consideró que la expresidenta Jeanine Añez fue condenada a 10 años de prisión “por hacerse cargo de lo que Morales dejó”. “No hubo golpe. Él firmó la renuncia junto a su vicepresidente. No se resistió. Acá hubo nada más dos hombres cobardes que huyeron (...), no hubo coacción ni les colocaron un revólver en la cabeza a ninguno de los dos”, sostuvo Guelar. Comparó lo hecho por Morales y García Linera con otros casos de dirigentes políticos que “decidieron ponerles el pecho a las balas” y no abandonaron el poder durante una crisis similar a la de Bolivia. “El expresidente de Chile Salvador Allende se resistió a que lo sacaran del poder y terminó suicidándose. Hay muchos que dieron su vida de forma noble y valerosa. Este no sería el caso (...). Fueron, firmaron y huyeron. Tan simple como eso”, resaltó el también expresidente de la Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires. Las declaraciones surgieron ante la llegada de Morales a territorio argentino, el pasado lunes, cuando dio una “clase magistral” en Rosario invitado por la corriente de la militancia del Frente de Todos.