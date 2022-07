¿Quieres tomar cerveza en Múnich? Paga con aceite de cocina





13/07/2022 - 09:26:15

Ante la escasez de alimentos por la guerra, una cervecería lanzó una propuesta diferente: intercambiar cerveza por aceite para cocinar. La imagen de los estantes de aceite de girasol vacíos en el supermercado se ha vuelto recurrente en días recientes a partir de la guerra en Ucrania. La Cervecería Giesinger ubicada en Múnich, en el sur de Alemania, atraviesa por una situación similar. "En realidad, necesitamos más de lo que recibimos del proveedor", dice el gerente del restaurante, Erik Hoffmann. ¿La solución? Giesinger decidió cambiar cerveza por aceite de cocina. Desde principios de julio, la gente viene a la cervecería casi todos los días con sed y aceite de cocina, que Hoffmann recibe con gusto. Por cada litro de aceite, los invitados reciben dos medias pintas o una pinta de cerveza. Una idea divertida La idea de aceptar aceite como medio de pago fue del jefe de la cervecería Steffen Marx. "No tenía aceite, pero sí cerveza", añade Hoffmann. Entonces, ¿por qué no ofrecer un intercambio? Sin mayor demora, la Cervecería Giesinger lanzó el mensaje en redes sociales, como Facebook, obteniendo un éxito inmediato. "A los clientes les parece divertido que puedan pagar su cerveza con aceite", dice Thomas Doriath, portavoz de Giesinger. En cambio, para el restaurante, no todo ha sido diversión. Cada semana, los cocineros necesitan unos 300 litros de aceite para preparar schnitzel, patatas u otros alimentos fritos. Las alternativas al aceite de cocina son escasas: "El aceite de oliva no es adecuado", explica Doriath. Si se calienta demasiado, no solo afecta al sabor. Incluso se puede formar una sustancia llamada acroleína, que podría ser cancerígena. Hasta esa fecha será posible pagar cerveza con aceite en el la Cervecería Giesinger. Hay que tener en cuenta algunos detalles: como ya se ha dicho, tiene que ser un aceite apto para freír, es decir, lo mejor es el aceite de girasol o de canola, óptimo para ser utilizado durante varios días.