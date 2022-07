Ataques con jeringuillas llegan a los Sanfermines en España tras provocar pánico en otros países





13/07/2022 - 09:16:14

Las autoridades de Navarra (España) han recibido en los últimos días al menos ocho denuncias de personas que aseguran haber sido pinchadas con jeringuillas por desconocidos en concurridas zonas de Pamplona, ciudad que por estas fechas celebra las populares festividades de los Sanfermines, de acuerdo con medios locales. Ante esta situación, en la que se sospecha del uso de sustancias con fines delictivos, el departamento de Salud activó un protocolo que incluye la toma de muestras biológicas de las víctimas. No obstante, los primeros resultados descartan la presencia de sustancias químicas extrañas o tóxicas, informó este martes el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. El funcionario detalló que ninguna de las denuncias, presentadas por siete mujeres y un hombre, está asociada con algún tipo de delito o vinculada a situaciones de posible agresión sexual. Según testimonios de los propios involucrados, los pinchazos tuvieron lugar en sitios céntricos y concurridos mientras se divertían con amigos. Inmediatamente después comenzaron a sentirse indispuestos, mareados y desorientados, por lo cual fueron trasladados a puestos de emergencia cercanos. Remírez indicó que este tipo de acciones preocupa a los servicios sanitarios no solo por la posibilidad de que se estén usando drogas que provocan la llamada "sumisión química", sino porque también pueden resultar en "todo tipo de enfermedades infecciosas". Si bien los organismos de seguridad no saben quién o quiénes han llevado a cabo los ataques, Remírez señala que hay sospechas de que los responsables provengan del país vecino, Francia, donde en discotecas y festivales de música se han registrado situaciones similares, que han ido en aumento y vienen sembrando pánico entre los jóvenes.



Europa central en alerta A finales de junio, las autoridades galas detuvieron a varios individuos supuestamente vinculados con los misteriosos pinchazos. Según la agencia AP, desde enero se han recibido en Francia 1.004 denuncias formales al respecto, en su mayoría por parte de mujeres. Anteriormente, la Fiscalía de la ciudad francesa de Tolón había imputado a un joven de 20 años, luego de que al menos una veintena de personas denunciaran haber sido víctimas de inyecciones sospechosas durante un concierto. En los casos que se ha logrado imputación de cargos, las pruebas médicas no han arrojado signos de sustancias nocivas. Esto sucede quizá porque algunas drogas, como el GHB —un psicoestimulante asociado a eventos de sobredosis y delitos sexuales—, son difíciles de detectar si no se toman muestras muy poco después del pinchazo. El Reino Unido registró un aumento de los ataques con jeringas en el segundo semestre del año pasado. Según los datos policiales, entre septiembre y noviembre se produjeron casi 300 casos de este tipo de agresión, sin que nadie fuera detenido ni enfrentara cargos. Por su parte, Bélgica y Países Bajos han informado de casos dispersos.