Alemania tiene zonas completamente inhabitables debido a fenómenos meteorológicos extremos





13/07/2022 - 08:56:53

DPA.- Algunas zonas de Alemania ya no son habitables debido a los fenómenos meteorológicos extremos, estimó el presidente de la Oficina Alemana de Protección Civil y Asistencia para Catástrofes (BBK), Ralph Tiesler, en declaraciones que publican hoy medios del grupo Funke. "Como funcionario de protección civil, digo que en algunas zonas no debería haber reasentamientos debido al cambio climático y a la grave amenaza de graves catástrofes meteorológicas e inundaciones. Esta cuestión también se plantea en las costas", subrayó Tiesler con motivo del primer aniversario de graves riadas en el oeste del país. "Y no hay ningún lugar o zona de Alemania que no tengamos que vigilar de cerca", alertó. "Lo que sí es seguro es que vivimos tiempos cada vez más inciertos. Las crisis son cada vez más frecuentes. El coronavirus nos amenaza desde hace varios años, el cambio climático nos planteará aún más desafíos en el futuro y hay una guerra en Ucrania", señaló el máximo responsable de la protección civil en Alemania, dependiente del Ministerio del Interior. Tiesler abogó por inculcar una nueva conciencia de crisis entre la población: "El modo crisis debe formar parte ahora de la conciencia general, debemos aprender que la crisis forma parte de la vida cotidiana". Al menos 135 personas murieron en Renania-Palatinado y 49 en Renania del Norte-Westfalia en la catástrofe de las inundaciones de hace un año en el oeste de Alemania. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, tiene previsto abordar hoy el tema de la protección civil en Berlín con motivo del aniversario de la catástrofe, junto con Tiesler y el presidente del servicio alemán de protección civil y ayuda técnica en catástrofes THW, Gerd Friedsam.