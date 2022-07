Ricky Martin pasaría hasta 50 años en la cárcel si es culpable de incesto





12/07/2022 - 20:31:12

Quién.- Hace unos días, Dennis Yadiel Sánchez , sobrino de Ricky Martin, demandó al cantante al asegurar que mantuvo una relación sentimental con él por más de siete meses, ante lo cual, sus abogados dijeron que no existen pruebas contundentes para culparlo. Sin embargo, en caso de que las acusaciones en su contra se comprueben, el intérprete de Livin’ la vida loca podría pasar hasta 50 años en prisión por el delito de incesto, de acuerdo con las leyes en su natal Puerto Rico.



Existe un historial negativo de su sobrino Será el próximo 21 de julio cuando se lleve a cabo la primera audiencia de Ricky Martin , luego de que el hijo de su hermana lo demandara por violencia doméstica y por presuntos actos de acoso. Se cree que el astro boricua pueda quedar impune debido al historial negativo que pesa en contra de su sobrino, ya que en fecha reciente una mujer de identidad desconocida lo denuncio por acoso debido a que el joven de 21 años la amenazó con destruir su vida. En el documento de la denuncia interpuesta por Dennis, éste asegura que Ricky Martin consumía drogas y alcohol. Además, reveló que luego de tener un supuesto amorío con el cantante, él decidió romper con su relación y al puertorriqueño no le pareció, por lo que comenzó a acosarlo fuera de su domicilio, así como a llamarlo frecuentemente.



Ricky Martin responde ante las acusaciones Hace unos días, a través de sus redes sociales, Ricky Martin lanzó un comunicado en el que señala que enfrentará el proceso con la responsabilidad que le caracteriza, aunque la orden de restricción presentada en su contra “se basa en alegaciones totalmente falsas”. Ante tal situación, Eric Martin, el hermano del artista, rompió el silencio y en fecha reciente dijo que su sobrino padece “problemas mentales”, por lo que podría estar mintiendo sobre el tema. De modo que pidió que se investigue a detalle sobre el tema.



Así respondió Ricky Martin ante acusaciones de violencia doméstica “Investiguen bien, no porque alguien haga una orden de protección, una Ley 54, está diciendo la verdad”, mencionó. Además, aclaró que ojalá se castigue de ser falsa la acusación y que se le rehabilite: “Si alguien ha cometido un fallo aquí debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado, mucho cuidado con la Ley 54″, argumentó. Finalmente, el hermano del cantante dijo que la prensa a veces cae en amarillismo: “La prensa tira para el rating para hacer billete”, dijo. “Yo no pongo mi mano en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es sobre mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz”, añadió.