Un personaje principal de Stranger Things iba a morir en la temporada 4





12/07/2022 - 20:15:28

La temporada 4 de Stranger Things tuvo un final de infarto, uno distinto a todos los finales de temporada que la serie había tenido hasta ahora. Sin embargo, el desenlace pudo ser aún más trágico de lo que fue para uno de los personajes, según los hermanos Duffer. Aviso: si no has visto la temporada 4 de Stranger Things lee bajo tu propio riesgo, porque a continuación encontrarás detalles del final de temporada. La temporada 4 tiene una gran diferencia en comparación al resto de temporadas de la serie: no hay un final feliz. Mientras que en las primeras tres temporadas, incluso con varias muertes importantes y sacrificios, los protagonistas siempre terminan derrotando al villano del momento, esta vez no fue así. Vecna ganó y dejó en coma a Max. Pero pudo ser peor para ella. En una charla con Netflix, los hermanos Duffer revelaron que hubo una época en la que Max iba a morir, no solo a terminar en coma. Sin embargo, decidieron darle un final más ambiguo, aunque prácticamente igual de cruel. – “Hablemos de la horrible “muerte” de Max. ¿Había alguna posibilidad de que ella muriera de manera permanente, o siempre tuvieron un coma en sus planes?” – “Sí tuvimos discusiones al respecto. De hecho, hubo una época en la que eso era exactamente lo que iba a pasar, que Max moriría. Terminamos creando una versión oscura para el final de temporada, en el que no sabemos si Max va a estar bien… no lo sabemos y queríamos dejar la duda ante la temporada 5”. Indiferentemente de que Max no ha muerto, está pasando algo extraño con ella. Eleven no puede comunicarse con ella ni siquiera metiéndose en su mente, además de que Vecna rompió todas las extremidades de su cuerpo y casi la deja sin ojos. Está viva, pero no se escapó fácilmente de la muerte. Por otro lado, Eddie sí falleció, y ahora se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Al respecto de su muerte, los Duffer dicen que fue inevitable, y que en parte para ellos se siente similar a lo que sucedió con Bob en la temporada 2 de la serie: un personaje y un actor que se ganaron el cariño del elenco y de los fanáticos, y que fue doloroso verlos partir. “El desarrollo de Eddie y su muerte fue una sensación similar a cuando estábamos haciendo la temporada 2, con Sean Astin y su personaje. Se suponía que Bob iba a morir a mitad de esa temporada, y cada vez lo íbamos retrasando más porque no queríamos que muriera. En el caso de Eddie en parte fue diferente porque ya teníamos todo escrito antes de comenzar a grabar, pero se sintió igual porque no queríamos que Eddie muriera, nos enamoramos de su personaje y de lo que Joseph [Quinn] hizo con él. Todo el elenco lo quería. Estaba escrito que iba a suceder, sabíamos que tenía que morir, pero fue… bueno, en el fondo hay una parte de mí que quisiera que no hubiese muerto y que esté en [la temporada] 5, pero creo que al final, es como quisiéramos que se sientan todos”. Stranger Things regresará para una quinta y última temporada, aunque ya hay planes de un primer spinoff de este universo.