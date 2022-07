Modelo que quiso parecerse a Kim Kardashian se operó otra vez, pero para revertir su transformación





12/07/2022 - 20:10:15

Jennifer Pamplona es una modelo brasileña que durante un tiempo quiso parecerse a Kim Kardashian e hizo todo lo posible por lograrlo. La joven invirtió cerca de 600 mil dólares, más de 2 billones de pesos colombianos, en más de 40 cirugías de las que hoy no solo se arrepiente. Pamplona decidió pasar otra vez por el quirófano, pero para revertir su transformación. “Yo había trabajado y estudiado y era empresaria. Hice todas estas cosas y obtuve todos estos logros en mi vida personal, pero solo me reconocían porque me parecía a una Kardashian”, contó. Es por eso que gastó la suma de 120 mil dólares para volver a su apariencia original, informó The New York Post. #VersacheModel Jennifer Pamplona spent nearly $600K to look like 𝗞𝗶𝗺𝗞𝗮𝗿𝗱𝗮𝘀𝗵𝗶𝗮𝗻 now paying $𝟭𝟮𝟬𝗞 to ‘Detransition’ pic.twitter.com/15GGUQyE6o — CarraDeShaukeen🇨🇦 (@CarraDeShaukeen) July 12, 2022 Su primera cirugía fue en 2010, cuando apenas tenía 17 años. Desde eso se ha sometido a tres rinoplastias y ocho operaciones en su parte inferior, incluidos implantes de glúteos e inyecciones de grasa, para obtener el trasero de gran tamaño de Kardashian. Así las cosas, con el tiempo descubrió que se había vuelto adicta a la cirugía y no era feliz. “Era una adicción y entré en un ciclo de cirugía igual a fama y dinero, simplemente perdí el control de todo. Pasé por muchos momentos difíciles”, agregó. Pamplona reconoció que sufría de dismorfia corporal y buscó la forma de revertir su transformación para recuperar su apariencia con ayuda de un médico en Estambul. “Me hice un estiramiento de cara y cuello, eliminación de grasa bucal, cirugía de ojos de gato, un estiramiento de labios y una operación de nariz, todo a la vez”, aseguró. El proceso no fue nada fácil, pues sufrió algunas complicaciones al presentar un sangrado en las mejillas e infección. “Pensé que me estaba muriendo”, confesó. Finalmente, ahora se está recuperando y lidiando aún con la hinchazón y moretones. Tras su experiencia, decidió también abrir una fundación en Brasil en asociación con un médico para ayudar a las personas que padecen dismorfia corporal.