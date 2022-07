Cómo y cuándo ver esta semana la Luna más grande y más brillante de 2022





12/07/2022 - 19:20:21

BBC Mundo.- Será la Luna más grande y más brillante de 2022. Este miércoles, el satélite natural de la Tierra se verá en su mayor esplendor. Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el momento en el que la Luna se encuentra más cercana a nuestro planeta. El perigeo ocurrirá a las 09:00 GMT del miércoles, cuando la Luna estará a una distancia de 357.264 kilómetros de nuestro planeta, según datos de la NASA. Poco más de nueve horas más tarde ocurrirá también la totalidad de la fase de luna llena. Y si bien en la teoría ambos fenómenos solo duran unos breves momentos, los astrónomos aseguran que se podrá ver una luna más brillante de lo habitual durante toda la semana. La luna llena de julio será también la primera del verano y es llamada por los indígenas en Norteamérica la Luna del ciervo, pues, según explican en The Old Farmer's Almanac, es el momento del año en que los machos de estos animales desarrollan sus cuernos. Cómo verla mejor Los astrónomos señalan que no existe un "mejor momento" para ver las superluna, aunque indican que entre este martes y, sobre todo, el miércoles, serán las ocasiones en que se verá más llena. Para una mejor observación, los astrónomos recomiendan buscar lugares con pocos edificios o árboles y no mirar luces u objetos electrónicos (como tu móvil) de 20 a 30 minutos antes de la observación. Y si te gusta la fotografía nocturna, te recomiendan tratar de captar la Luna en el momento en el que sale o en el que se pone, cuando aparenta ser más grande. Aunque este fenómeno astronómico llama la atención de millones de personas en todo el mundo, su definición es relativamente reciente y tiene su base en la astrología. Fue de hecho el astrólogo Richard Nolle quien acuñó el término en 1979 para definir "una luna llena que ocurre con la Luna en o cerca (dentro del 90% de) su acercamiento más cercano a la Tierra en una órbita dada (perigeo)". Y aunque para los creyentes en la astrología muchas cosas pueden suceder en esta aparente alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, lo cierto es que la ciencia no ha encontrado ninguna base para esta creencia. Sin embargo, la NASA advierte que las mareas altas del perigeo durante la luna llena pueden causar inundaciones en algunas costas. "Las mareas altas y bajas serán más extremas con una luna llena en perigeo", dice la agencia estadounidense. Esto es debido a la diferencia en la atracción gravitacional de la Luna a lo largo del diámetro de la Tierra. Cuando la Luna está más cerca, el diámetro de la Tierra es una fracción ligeramente mayor de la separación Tierra-Luna. Esto significa que la atracción gravitatoria de la Luna sobre los océanos (y la corteza terrestre) es mayor en el punto de la Tierra más cercano al centro de la Luna que en el punto de la Tierra diametralmente opuesto.