Gobernación cruceña califica de fracaso e ineficiencia del Gobierno postergar el censo





12/07/2022 - 18:55:49

La Gobernación cruceña califica de fracaso y de ineficiencia del Gobierno central, la intención de postergar el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio del año 2024. Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional, considera que es un atentado en contra de la región y de incumplimiento a la Ley del Censo, que establece que se debe realizar este procedimiento cada 10 años. “El gobierno ha perdido el rumbo y ha descuidado la gestión. Se retrasó en la cartografía, no entregó la boleta censal y en general no ha mostrado capacidad para realizar el censo”, expresó en conferencia de prensa. Suárez, confirmó que la Gobernación y el gobernador Luis Fernando Camacho, asistirán mañana a la reunión del Comité Interinstitucional sobre el Censo, para tomar decisiones sobre el tema. “Los cruceños y nuestras instituciones nos vamos a pronunciar, para implementar las medidas necesarias, porque no aceptamos que se postergue el censo. Eso significaría que se postergará también el Pacto Fiscal y la reasignación de los recursos que nos pertenecen a las regiones”, dijo. Asimismo, se pronunció sobre la ausencia del gobernador Camacho a la reunión de hoy del Consejo Nacional de Autonomías en La Paz.

Recordó que el gobernador fue citado a declarar este martes por el proceso de supuesto Golpe en Santa Cruz, prácticamente a la misma hora en la que se iba a realizar la reunión del Consejo. “Como se puede ver, materialmente era imposible que asista porque tenía que estar declarando ante la Fiscalía, también es público que de manera repentina se canceló esa citación al finalizar la tarde, cuando ya fue imposible conseguir espacio en los vuelos para trasladarse a La Paz. Pero se envió una carta al Viceministro de Autonomías y se pidió la participación vía digital, pero no obtuvimos respuesta”, reafirmó. Efraín Suárez, puntualizó que la postergación del Censo, impide además la realización del Pacto Fiscal. “Con este Pacto Fiscal por fin podemos recibir los recursos que nos corresponden y no es que estamos pidiendo que nos regalen algo, estamos pidiendo que nos asignen, que nos devuelvan un poco de los recursos que el mismo departamento produce a través de la población de la cantidad de población que hay en el departamento, que obviamente ha ido creciendo desde los últimos 20 años en gran magnitud, por la por la migración interna que existe desde los otros departamentos a Santa Cruz”, subrayó.