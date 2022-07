Casegural: Auza debe ser destituido de corroborarse veracidad del audio contra Luis Larrea





12/07/2022 - 11:06:49

Erbol.- El Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud La Paz (Casegural), Abdon Laora, manifestó que se debe verificar la veracidad del audio en que supuestamente el ministro de Salud, Jeyson Auza, habla de planes para desprestigiar y procesar a Luis Larrea, porque de ser verdadero, exigirá la destitución. En el audio se escucha presuntamente a Auza y otras autoridades, como el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (ASUSS), Víctor Patiño, hablar de estrategias para desprestigiar al Presidente del Colegio Médico y procesarlo por presuntas irregularidades en el Seguro Universitario. “Lo que tenemos de seguir es que, una vez de corroborada la veracidad de ese audio, se pueda exigir la destitución inmediata de Jeyson Auza del Ministerio de Salud y la destitución inmediata del señor Víctor Patiño como director ejecutivo de la ASUSS”, dijo Laora. En el audio, presuntamente se escucha a Patiño sugerir a Auza que hable con el Ministro de Justicia y el Fiscal General, para cuando Larrea sea convocado a declarar. El dirigente de Casegural señaló que el audio es preocupante, porque compromete mucho la independencia del Poder Judicial, al hablar de persecución a un representante sindical de los médicos y de coordinación con el Fiscal General. “El señor Auza se dedica a hacer persecución política en vez de dar salud al pueblo. Debería ser entonces Ministro de Gobierno pero perseguir a los delincuentes y no a las organizaciones sindicales”, manifestó Laora. También observó que en la reunión se hable de coordinación con Fensegural, que es la Federación que agrupa a los trabajadores de la seguridad social. Exigió que haya un pronunciamiento de esa entidad. De parte de la Fensegural, el ejecutivo Javier Mamani reconoció que incluso lo mencionan en el audio, pero aseguró que desconoce esa situación y no se han comunicado con él. Sugirió al presidente Luis Arce que haga una “purga” de las autoridades que le están haciendo quedar. Agregó que el ministro Auza “es más propagandístico que otra cosa y no tiene la capacidad de administrar la salud en Bolivia”.