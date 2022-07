Peligrosos y reaccionarios, audio revela cómo se alistan ataques contra médicos





12/07/2022 - 07:36:30

Página Siete.- Peligrosos, el sector más reaccionario y “hay que ningunearlo” son algunas de las palabras que se escuchan en un audio que revela cómo supuestamente autoridades del Ministerio de Salud alistan ataques contra dirigentes médicos. El audio fue identificado y presentado ayer por el Consejo Nacional de Salud (Conasa). Este sector denunció persecución, anunció procesos y una marcha nacional para el miércoles 20 julio. “Es una vergüenza. Da pena comunicar aquellos manifiestos que existen en un audio que circula a nivel nacional, donde las autoridades ministeriales (de Salud) se reúnen, pero no para tomar estrategias, no para ver la problemática de salud, sino para buscar cómo tumbar, cómo desmoronar a un sector que lo único que vela es por la salud del pueblo, por eso los profesionales de salud estamos indignados”, informó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui. Aseguró que con ese audio se revela que el Gobierno “trata de descabezar al Colegio Médico y de desmoronar al presidente (Luis Larrea), pero no sólo se trata de él, sino de Rómulo Calvo y Fernando Castedo. “Ahora había sido peligroso ser dirigente”, cuestionó. Anzoátegui dijo que hoy “el Gobierno busca cualquier chicanería para llevar presos a los dirigentes”. “Aunque no tengamos cola que nos pisen, nos buscarán y nos pondrán”, agregó. Desde la noche del domingo circula un audio -de 23:04 minutos y que difundió Cabildo Abierto Digital- en el que supuestamente conversan seis autoridades y una exautoridad del Ministerio de Salud sobre los procesos a Larrea y otros dirigentes, además sobre cómo evitar que se rearticulen sus movilizaciones. “Hay que ignorarlo, hay que ningunearlo, charlamos con todos menos con Larrea. Él no es un interlocutor (...)”, se escucha decir aparentemente al director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Assus), Víctor Patiño. También se escucha aparentemente la voz del viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, quien indicaría que los médicos son el sector más reaccionario del país y se seguirán organizando. “Anzoátegui y el de Cochabamba, peligroso, el de Tarija está tranquilo, pero con esos dos es suficiente”, se escucha decir. En el audio se escucha -además- decir: “Se debe plantear estrategia no con Fensegural, sino con los trabajadores de salud y usar este tiempo para que en este tiempo no se movilicen ambos sectores y se queden solamente ellos (los médicos). Así quedan aislados”. Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, dijo que el sector mandará el audio al primer mandatario Luis Arce. Indicó que luego de conocer esta evidencia, la Fiscalía debería iniciar una investigación de oficio porque “se están creando delitos contra los presidentes de los colegios médicos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Y van contra la Constitución Política del Estado y el Código Penal. Larrea aseguró que en el audio se escucha la voz del ministro de Salud, Jeyson Auza; el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas; la viceministra, Alejandra Hidalgo; la directora de Promoción de Salud, María Bolivia Roth; la exministra de Salud Gabriela Montaño y el director de la Assus, Víctor Patiño. “Si hay justicia en Bolivia, el Presidente debería enviar esto para que se investigue e iniciar una acción penal”, precisó Larrea. Añadió que sembrar pruebas es un delito. Larrea indicó que ese audio también será enviado a la Confederación Médica Iberoamericana y del Caribe (Confemel), que está en Argentina, y se encargará de realizar un análisis del audio para verificar su veracidad. Para los médicos, con este audio se sustenta que la denuncia contra Luis y Antonio Larrea presentada por su medio hermano, Leonardo Larrea, tiene un fin político. Fueron acusados de homicidio culposo por supuestamente no atender a su padre, quien falleció en 2021 por Covid-19. Aunque, ayer por la mañana, Auza aseguró que ese conflicto es personal y nada tiene que ver con el Ministerio de Salud. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, dijo que el Conasa está en emergencia y convocó para el miércoles 20 a una marcha nacional contra la persecución. Larrea en la mira Denuncia Leonardo Larrea, medio hermano del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, presentó una denuncia por homicidio culposo contra el representante del ente colegiado y su hermano Antonio. Los acusa de no haber atendido de forma oportuna a su padre, quien falleció en 2021 por Covid-19. Protesta Los médicos afirmaron que su detención es política, aunque su medio hermano indicó que es un tema personal. Detención El viernes los hermanos Larrea fueron aprehendidos, pero casi 24 horas después la Justicia determinó que ambos se defiendan en libertad.