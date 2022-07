Gerard Piqué quiere regresar con Shakira





11/07/2022 - 16:58:49

El drama entre Shakira y Gerard Piqué continúa aún después de estar separados. Mientras la cantante viajó a Santander, concretamente en Oyambre, junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, donde ha sido captada practicando surf, al mismo tiempo que sigue al pendiente de la salud de su papá. Supuestamente, el jugador del FC Barcelona estaría arrepentido y hasta habría terminado su relación con su “amiga especial”, que se dijo es mesera y tiene 22 años. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martín en un reporte para el programa 'Socialité' de Telecinco, el futbolista y la mesera terminaron su breve relación. Esto se da a conocer luego de que el programa Mamarazzis, que pertenece al Periódico de Catalunya, informara que el pasado domingo 3 de julio, Gerard llevó a sus hijos al Mundial de Globos que se realizó en el Fira de Barcelona "Me dice que Gerard asegura a una persona muy cercana que es un hombre soltero, que sí, que amigas muchas (...) pero lo que sí les puedo asegurar es que quiere tener una buenísima relación con la madre de sus hijos", aseguró Martín. Además, Jordi aclaró que Piqué se acercó de nuevo a Shakira en plan romántico. También parece que sus hijos, Milan y Sasha, quieren que sus papás estén juntos de nuevo, por lo que los rumores de una posible reconciliación están latentes. Las conductoras del podcast Mamarazzis dieron a conocer que tras la separación, Gerard Piqué viajó a Dubai con su "amiga especial". Se dice que viajaron en un avión comercial y que la propia joven ya había conocido a los hijos del futbolista. Sobre el supuesto encuentro en Medio Oriente, la agencia Europa Press le preguntó a Piqué si fue verdadera esta reunión. Sin embargo, el jugador del FC Barcelona se negó a hacer cualquier comentario relacionado con el tema mientras comía un helado cerca de su automóvil, en el que posteriormente se fue.



Shakira y Piqué están llegando a acuerdos sobre sus hijos El Periódico de Catalunya informó que Shakira pretende irse a vivir de manera definitiva a Miami. Según el diario, la colombiana "no tiene amigos" en Barcelona, causa que estaría detrás de los deseos que tiene para irse a vivir a Estados Unidos. El medio también afirma que el futbolista no dejará que su ex abandone España de manera permanente junto con sus dos hijos. "Ha enviado un requerimiento, a través de sus abogados, para que no lo haga", advierte el periódico catalán. Pero Jordi Martín asegura que están llegando a buenos términos con relación a lo que refiere a sus hijos. "Están acercando posturas los abogados de Gerard y los abogados de Shakira", revela. "La semana que viene, hay una reunión definitiva donde se va a determinar cómo queda el futuro de la familia". ​En cuanto a Shakira, reporta que le daría al español la posibilidad de visitar a sus hijos cuando quiera. Pensando en una posible reconciliación, asegura que ya para ella es imposible, pues la cantante ya no tiene la intención de regresar a una relación.