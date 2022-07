Diez no son suficientes; Elon Musk quiere tener más hijos





11/07/2022 - 16:42:05

El empresario Elon Musk confirmó la noticia de que dio la bienvenida a gemelos junto a una ejecutiva de compañía Neuralink poco antes del nacimiento de su hija con la cantante Grimes, su segundo hijo en común que llegó al mundo en noviembre de 2021 por medio de una gestación subrogada. ¿Cuántos hijos tiene Elon Musk? El propietario de Tesla y Space X es papá además de gemelos y trillizos con su primera esposa Justine, con quien también tuvo un bebé que falleció con tan solo diez semanas de vida. Aunque la suya ya es una familia muy numerosa, él no descarta seguir ampliándola con más bebés: "Tantos como pueda para pasar tiempo con ellos y ser un buen padre", aseguró en declaraciones al portal Page Six.



Elon Musk y Justine Wilson Justin Wilson fue la primera esposa del empresario, con ella, tuvo a Nevada Alexander Musk, quien murió al poco tiempo de nacer. Dos años después, la pareja concibió al primer par de gemelos de Elon Musk, Griffin y Xavier Musk, quienes nacieron a través de fertilización in vitro.

Poco después la pareja le dio la bienvenida a los trillizos Kai, Saxon y Damian en 2006, quienes también fueron concebidos por fertilización in vitro. Elon Musk y Grimes Con la cantante, el magnate tiene dos hijos; Æ A-12 Musk, a quién llaman X y nació en 2020 así como Exa Dark Sideræl Musk, quien nació a finales del año pasado a través de vientre subrogado.



Elon Musk y Shivon Zilis Elon Musk se convirtió en papá por décima vez con una de sus ejecutivas de confianza, Shivon Zilis, con quien tuvo gemelos, el segundo par para él y el primero aparentemente para ella. Musk también espera que otros se animen a seguir su ejemplo y para incentivarlos prometió ayudar a sus empleados a conciliar la vida laboral y familiar: "Los niños merecen la pena siempre que sea posible. Estoy planeando aumentar los beneficios para facilitar el cuidado de los niños en mis empresas de manera significativa", tuiteó el viernes.