Choquehuanca: No quieren que haya nuevos líderes, pero no nos van a detener, ya hemos despertado





11/07/2022 - 13:32:33

Página Siete.- En el primer encuentro de juventudes aymaras, el vicepresidente David Choquehuanca sostuvo que las nuevas generaciones no pueden seguir excluidas por algunos que se opongan a los nuevos liderazgos, y advirtió que no los van a detener porque despertaron. “Nuestros hijos no pueden seguir igual que nosotros, jisk’achata (disminuidos), no podemos seguir excluidos y no podemos seguir caminando detrás de unos cuantos. Somos millones, somos mayoría. Hermanos, política es hacer. Política es hacer, luraña, no es maiña, pedir. Si somos millones... por eso pues no quieren que haya nuevos líderes, no quieren que nos unamos, pero no (nos) van a detener, ya no. Ya hemos despertado y vamos a seguir”, sostuvo Choquehuanca durante su intervención, según reporte de ANF. El evento se llevó a cabo el viernes y reunió a delegaciones de las 20 provincias del departamento de La Paz en el hall de la Vicepresidencia. Los jóvenes destacaron la importancia del encuentro. “Si hay sociedades, organizaciones, que están en contra de la formación de liderazgos, eso es egoísmo y el egoísmo no es bueno en ningún lugar, porque si queremos crecer como patria, debemos crecer colectivamente”, sostuvo un joven aymara que participó del evento. También puede leer: Evo ataca a críticos en el MAS, apunta a los medios y amenaza a sus rivales Al respecto, Choquehuanca afirmó que los jóvenes por naturaleza son rebeldes y que esa rebeldía debe ser orientada y fortalecida, no “aplastada”. La autoridad sostuvo que se tiene que ser como Tupak Katari, quien no era “sumiso” y se rebeló contra el esclavismo. “Los aymaras somos rebeldes, ya no vamos a dejar que nos sigan engañando, vamos a despertar nuestro larama (rebelde con sabiduría)”, manifestó. Hace unos días, Choquehuanca fue acusado por el bloque radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) de formar su propia organización política y le prohibieron realizar actividades que fomenten nuevos liderazgos. Al interior del MAS existen bloques que piden la renovación de los líderes históricos del partido para dar oportunidad a nuevas figuras rumbo a las elecciones de 2025; estas pretensiones son frenadas por el bando cocalero que respalda la vigencia de Evo Morales como máximo jefe del partido.